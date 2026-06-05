Mondiali 2026, via libera all’Iran: concesso il visto Usa a tutti i calciatori

Via libera definitivo all’Iran per la Coppa del Mondo di calcio. I membri della nazionale di calcio iraniana che parteciperà ai Mondiali 2026 hanno ottenuto il visto per gli Stati Uniti, hanno dichiarato venerdì due funzionari statunitensi, e sono così autorizzati a entrare negli Usa dal loro centro di allenamento a Tijuana, in Messico, in vista delle prime due partite che si disputeranno vicino a Los Angeles questo mese.

La partecipazione della squadra ai Mondiali è stata complicata dalla guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Problemi con il rilascio dei visti avevano precedentemente costretto l’Iran a spostare il proprio centro di allenamento da Tucson, in Arizona, a Tijuana, al confine tra Messico e California.

Un funzionario statunitense ha affermato che tutti i giocatori della nazionale iraniana hanno ottenuto l’approvazione per il visto e sono in fase di rilascio. Un secondo funzionario ha dichiarato che i visti sono stati rilasciati a giocatori, allenatori, preparatori atletici e parte dello staff di supporto. I funzionari hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzati a discutere pubblicamente della questione dei visti.

Il secondo funzionario non ha potuto specificare se ad alcuni richiedenti iraniani fosse stato negato il visto. Non è stato immediatamente chiaro quando i passaporti della squadra iraniana sarebbero stati restituiti ai giocatori per consentire loro di viaggiare, ma un funzionario ha affermato che ciò potrebbe avvenire già venerdì o sabato. La squadra si sta preparando per i Mondiali in un ritiro ad Antalya, in Turchia, prima di partire per Tijuana. La squadra ha dichiarato di aver già ricevuto i visti dall’ambasciata messicana ad Ankara. L’ambasciatore statunitense in Turchia, Tom Barrack, ha ringraziato l’ambasciata americana ad Ankara per aver gestito le pratiche per i visti della squadra iraniana. “Lo sport trascende i confini e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ad atleti e tifosi da tutto il mondo”, ha scritto Barrack in un post sui social media venerdì. L’Iran giocherà le prime due partite a Inglewood, in California, contro la Nuova Zelanda il 15 giugno e contro il Belgio sei giorni dopo, per poi recarsi a Seattle per affrontare l’Egitto il 26 giugno. Iran e Stati Uniti potrebbero incontrarsi ai sedicesimi di finale il 3 luglio ad Arlington, in Texas, se entrambe le squadre si classificassero seconde nei rispettivi gironi.