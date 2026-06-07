Cisgiordania, soldato dell'Idf aggredisce brutalmente un palestinese

Otto persone sono rimaste ferite nella città di Huwara, vicino a Nablus, in Cisgiordania, dopo un attacco attribuito a coloni israeliani. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa palestinese, secondo cui i feriti hanno riportato lesioni provocate anche dall’inalazione di gas lacrimogeni e da proiettili di metallo rivestiti di gomma. L’Idf ha dichiarato che nella zona sono scoppiati disordini tra israeliani e palestinesi, con lanci di pietre e bastoni, in seguito a una presunta rapina di bestiame. I soldati sono intervenuti per disperdere la folla e hanno aperto verifiche su un video che mostrerebbe un militare aggredisce violentemente un palestinese. Huwara è già stata teatro di gravi tensioni. Nel 2023 decine di coloni devastarono la città dopo l’uccisione di due israeliani. Secondo l’Onu, dall’inizio della guerra a Gaza oltre mille palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.