Russia, la marina francese intercetta una petroliera di Mosca nell’Atlantico

La Marina francese, con il sostegno del Regno Unito, ha intercettato una petroliera soggetta a sanzioni internazionali che viaggiava dalla Russia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’intercettazione in un post su X, affermando che la ‘Tagor’ è stata abbordata domenica nell’Atlantico. Il post includeva un video che mostrava una persona che si calava da un elicottero sulla nave. “È inaccettabile che le imbarcazioni eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia conduce da più di 4 anni contro l’Ucraina”, ha scritto Macron. “Queste navi, che non rispettano le più elementari regole della navigazione marittima, rappresentano anche una minaccia per l’ambiente e la sicurezza di tutti”. Le entrate petrolifere sono una parte fondamentale dell’economia russa, poiché consentono a Putin di investire denaro nello sforzo bellico contro l’Ucraina senza peggiorare l’inflazione per la gente comune ed evitando un collasso valutario. Si ritiene che la Russia stia utilizzando una flotta di centinaia di navi per eludere le sanzioni internazionali imposte durante la guerra. La Francia e altri paesi hanno promesso di reprimere la cosiddetta “flotta ombra” che viola le sanzioni. Le forze navali francesi hanno intercettato una serie di petroliere sospettate di collegamenti con la Russia. Tra loro c’è la Deyna, imbarcata nel Mar Mediterraneo a marzo. Un’altra nave cisterna, la Grinch, intercettata nel Mediterraneo a gennaio, è stata rilasciata a febbraio dopo aver pagato una sanzione multimilionaria.