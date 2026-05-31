Libano, Idf diffonde video di operazione nel castello di Beaufort

(LaPresse) Le truppe israeliane hanno diffuso un video delle operazioni volte a conquistare una montagna strategica sormontata dal castello di epoca crociata di Beaufort, nel sud del Libano. La conquista del castello è giunta dopo giorni di intensi combattimenti con i miliziani di Hezbollah e attacchi aerei nei villaggi vicini. Segna un importante sviluppo nell’ultima conflitto tra lo stato ebraico e l’organizzazione sciita filo-iraniana, iniziato il 2 marzo quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord dello Stato ebraico due giorni dopo che Washington e Tel Aviv avevano attaccato il suo principale sostenitore, l’Iran. L’area di Beaufort e Wadi Saluki ospita “significative” infrastrutture di Hezbollah, che secondo l’Idf sarebbero state realizzate con l’assistenza di Teheran, “da cui i terroristi hanno gestito i combattimenti e compiuto numerosi attentati terroristici”