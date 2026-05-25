Israele, Grossman: "Ben Gvir è una disgrazia nazionale. Mi vergogno di ciò che accade a casa mia"

Lo scrittore israeliano David Grossman condanna il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir e il governo di Benjamin Netanyahu. “Gente come Ben-Gvir, quello che lui aizza non è semplicemente un prodotto di Israele e degli israeliani, è una disgrazia nazionale ciò che lui sostiene. È terribile, io guardo questa situazione e mi vergogno, mi vergogno di ciò che accade a casa mia, nel mio giardino, per così dire”, ha detto Grossman, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, in seguito alle violenze perpetrate dalle forze israeliane nei confronti degli attivisti della Flotilla alla presenza proprio di Ben-Gvir.

“Insomma, fanno tutto il possibile per istigare la gente all’odio e alla brutalità. Non pensiate che siano Israele. Non voglio naturalmente, come dire, difendere a spada tratta gli israeliani. Nessuno sfugge alla brutalità e alla crudeltà e a questo inquinamento della guerra, ma dobbiamo ricordare una cosa. Dobbiamo ricordare che il modo per riuscire ad ottenere un dialogo fra di noi e i palestinesi deve venire dalla nostra iniziativa, quell’iniziativa di coloro che vogliono avere un dialogo. Senza coloro che vogliono un dialogo, che credono ancora nella possibilità di cambiare questa situazione, saremmo paralizzati dentro questa situazione che ci paralizza da decenni, da quasi 100 anni. E quindi non riusciremo più ad essere quegli esseri umani e con il calore umano”, ha aggiunto.