Bolivia, proteste contro il governo. Il presidente Paz: "Io e i ministri ci dimezziamo lo stipendio"

“Questo presidente, insieme ai suoi ministri, ha preso la decisione di ridurre i propri stipendi del 50%”. Lo ha annunciato il capo di Stato della Bolivia, Rodrigo Paz, mentre il Paese è scosso da una grave crisi politica e sociale, e la capitale, La Paz, attraversa la quarta settimana di blocchi stradali per manifestazioni antigovernative che hanno causato carenze di cibo e carburante e fatto impennare i prezzi.

Migliaia di persone sono arrivate nel centro di La Paz dove hanno intonato slogan del tipo “Governo incapace. Perché non ve ne andate?”, scontrandosi con la polizia antisommossa mentre tentavano di entrare in Plaza Murillo, dove si trovano la residenza presidenziale e il Congresso. Lunedì il governo ha riferito che almeno tre persone sono morte dopo che mezzi di emergenza non sono riusciti a raggiungere strutture sanitarie a causa dei blocchi.