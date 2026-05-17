Bolivia, proseguono le proteste contro il governo: i militari rimuovono i blocchi intorno a La Paz

Sabato la polizia della Bolivia ha iniziato a rimuovere i blocchi sulle vie di accesso a La Paz, ma non è stata in grado di riaprire completamente tutte le strade a causa della resistenza dei manifestanti che hanno circondato la città nelle ultime due settimane. I manifestanti bloccano l’ingresso di cibo e carburante mentre chiedono le dimissioni del presidente Rodrigo Paz, che accusano di non aver risposto alla crisi economica. Armate di gas lacrimogeni e attrezzature antisommossa, le forze di polizia e militari hanno sospeso le operazioni intorno a mezzogiorno di sabato per allentare la tensione nella vicina città di El Alto, centro della protesta. La Paz ha subito un assedio durato due settimane da parte di diversi sindacati che protestavano contro il governo per chiedere soluzioni alla crisi economica.