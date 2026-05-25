Ucraina, ministro Esteri con diplomatici nella Kiev bombardata: le immagini tra le macerie

A Kiev, tra auto bruciate, palazzi crollati o in piedi per metà e macerie passeggiano dozzine di persone in giacca e cravatta. Sono diplomatici provenienti da oltre 70 Paesi che il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha scortato in giro per Kiev per mostrare loro la portata dei danni degli ultimi bombardamenti russi sulla capitale dell’Ucraina ed esortare la comunità internazionale a fare pressioni su Mosca. Domenica Kiev ha subito un pesante raid, che ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre 91, secondo quanto riferito da Tymur Tkachenko, capo della polizia di Kiev.