Ucraina, attacco russo su Kiev: un morto e almeno 44 feriti. Zelensky: “Usato il missile balistico ipersonico Oreshnik”. La condanna di Meloni

Le forze russe hanno sferrato un attacco combinato su larga scala con missili e droni contro Kiev e la regione circostante, colpendo edifici residenziali e altre infrastrutture in tutta la capitale ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità, l’attacco ha causato almeno un morto e 44 feriti, come riportato da Ukrainska Pravda. I gruppi di monitoraggio hanno riferito che più di 50 missili russi e oltre 700 droni sono stati lanciati verso l’Ucraina, prendendo di mira quasi esclusivamente Kiev, segnando uno dei più grandi attacchi di massa dell’ultimo anno, riferisce il Kyiv Independent.

Zelensky: “La Russia ha usato il missile balistico Oreshnik”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca ha utilizzato il potente missile balistico ipersonico Oreshnik durante l’offensiva. L’arma sarebbe stata impiegata per la terza volta in quattro anni di guerra. L’Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari o convenzionali, ha colpito la città di Bila Tserkva nella regione di Kiev, ha dichiarato Zelensky in un post su Telegram, sottolineando che al momento non è chiaro quale fosse l’obiettivo. Il Cremlino ha ricorso per la prima volta all’Oreshnik a testate multiple per colpire Dnipro nel novembre 2024. È stato utilizzato una seconda volta a gennaio nella regione occidentale di Leopoli.

Since last night, first responders and all necessary services have been working wherever needed. As of now, at least 83 people have been confirmed injured since midnight. Tragically, there are fatalities. My condolences to the families and loved ones.



It was a heavy attack – 90… pic.twitter.com/KSB4IoxQaE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026

La Russia conferma l’uso del missile Oreshnik

Successivamente il ministero della Difesa russo ha confermato che Mosca ha utilizzato il missile ipersonico Oreshnik e ha aggiunto che si è trattato di una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro “strutture civili sul territorio russo”. Il Cremlino sostiene di avere colpito “strutture di comando e controllo militari” ucraine, basi aeree e imprese dell’industria militare. Non ha specificato dove si trovassero gli obiettivi. Questa notte la regione di Kiev è stata colpita da un massiccio attacco russo.

Vladimir Putin aveva precedentemente affermato che l’Oreshnik, che in russo significa “albero di nocciolo”, sfreccia a una velocità pari a 10 volte quella del suono, ovvero Mach 10, ed è in grado di distruggere bunker sotterranei “a tre, quattro o più piani di profondità”. L’arma viaggia “come un meteorite” ed è immune a qualsiasi sistema di difesa missilistica, ha detto ancora il presidente russo, aggiungendo che diversi missili di questo tipo, anche se dotati di testate convenzionali, potrebbero essere devastanti quanto un attacco nucleare.

Meloni: “Condanna per attacco russo con innalzamento livello armamenti”

“Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’attacco della Russia a Kiev contraddistinto dall’utilizzo del potente missile balistico ipersonico Oreshnik. “La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina, che da oltre quattro anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione”, prosegue la premier sottolineando che “continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura”.

Kallas: “Russia in vicolo cieco, uso del missile Oreshnik sconsiderato”

“La Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l’Ucraina con attacchi deliberati sui centri urbani. Si tratta di atti terroristici ripugnanti volti a uccidere il maggior numero possibile di civili”, ha scritto su X l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, aggiungendo che “il fatto che Mosca stia presumibilmente utilizzando missili balistici a medio raggio Oreshnik, sistemi progettati per trasportare testate nucleari, è una tattica politica intimidatoria e una sconsiderata politica del rischio calcolato sul nucleare“. “La prossima settimana i ministri degli Esteri dell’Ue discuteranno di come aumentare la pressione internazionale sulla Russia”, ha concluso Kallas.

Russia hit a dead-end on the battlefield, so it terrorizes Ukraine with deliberate strikes on city centres.



These are abhorrent acts of terror meant to kill as many civilians as possible.



Moscow reportedly using Oreshnik intermediate-range ballistic missiles – systems designed… — Kaja Kallas (@kajakallas) May 24, 2026

Macron: “Uso Oreshnik da parte della Russia è fuga in avanti”

“I bombardamenti russi contro obiettivi civili in Ucraina si susseguono, come è avvenuto anche questa notte. La Francia condanna questo attacco e l’uso del missile balistico Oreshnik, che testimoniano soprattutto una sorta di fuga in avanti e l’impasse in cui versa la guerra di aggressione della Russia”. Lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

Les frappes russes se succèdent contre des objectifs civils en Ukraine, comme à nouveau cette nuit.



La France condamne cette attaque et le recours au missile balistique Oreshnik, qui signent surtout une forme de fuite en avant et l’impasse de la guerre d'agression de la Russie.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 24, 2026

“La nostra determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina, a fare tutto il possibile per una pace giusta e duratura e a rafforzare la sicurezza dell’Europa ne esce solo rafforzata”, ha aggiunto.