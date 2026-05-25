Iran, Rubio: “L’India non contesta il ruolo del Pakistan nei colloqui”

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio in India per la sua prima visita ufficiale nel Paese. Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar per rilanciare il dialogo bilaterale con gli Usa. Dopo i colloqui, il capo della diplomazia Usa ha dichiarato che l’India non ha espresso obiezioni sul ruolo di mediazione svolto dal Pakistan nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Rubio ha però ricordato che Nuova Delhi continua però a denunciare la presenza di gruppi terroristici attivi dal territorio pakistano contro l’India.