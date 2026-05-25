Iran, Rubio: “Pace? Possibili buone notizie nelle prossime ore” – La diretta

Il Segretario di Stato Usa: “La prima fase sarà la riapertura dello Stretto di Hormuz”. Media: c’è accordo di massima, manca l’ok finale di Trump e Khamenei

Ore decisive per una possibile pace in Iran, dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump si era mostrato ottimista. Anche il Segretario di Stato, Marco Rubio, in visita in India in queste ore, è dello stesso avviso: “Forse c’è la possibilità che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie“. Rubio ha dichiarato che “sono stati compiuti progressi significativi, sebbene non definitivi”, nei negoziati e che il mondo non dovrà più temere che l’Iran si doti di armi nucleari.

La guerra in Iran e i tentativi della diplomazia – Tutte le notizie di oggi 25 maggio Inizio diretta: 25/05/26 07:15 Fine diretta: 25/05/26 23:59



