Iran, Rubio: “Pace? Possibili buone notizie nelle prossime ore” – La diretta

Ore decisive per una possibile pace in Iran, dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump si era mostrato ottimista. Anche il Segretario di Stato, Marco Rubio, in visita in India in queste ore, è dello stesso avviso: “Forse c’è la possibilità che nelle prossime ore il mondo riceva delle buone notizie“. Rubio ha dichiarato che “sono stati compiuti progressi significativi, sebbene non definitivi”, nei negoziati e che il mondo non dovrà più temere che l’Iran si doti di armi nucleari.
Mohammad Bagher Ghalibaf è stato eletto presidente del Parlamento iraniano per il settimo anno. Secondo quanto riporta Tasnim, la maggioranza dei voti per la sua rielezione è stata raggiunta nella terza sessione dell’Assemblea consultiva islamica. Qalibaf è tra le figure di spicco in Iran ed è emerso come il principale negoziatore del Paese nei colloqui con gli Stati Uniti mediati dal Pakistan.
“Non c’è alcuna garanzia che l’altra parte rispetti gli impegni”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, rispondendo a una domanda sulle continue minacce Usa. “Abbiamo cose importanti da fare e, se ci mettessimo a rispondere a post e foto, non riusciremmo a dedicarci alle questioni più rilevanti. Il nostro obiettivo è elaborare e promuovere le strategie migliori per tutelare gli interessi nazionali dell’Iran. Abbiamo il nostro stile e non intendiamo copiare le tattiche del nemico”, ha detto il portavoce.
“Il focus principale dei negoziati è porre fine alla guerra e, in questa fase, non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei.
“È vero che siamo giunti a una conclusione su gran parte delle questioni in discussione, ma nessuno può affermare che la firma dell’accordo sia imminente”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, rispondendo a una domanda sui progressi nei negoziati di cui hanno riferito gli Usa. “La politica americana sta attraversando una fase di incertezza. Il fatto di trovarsi di fronte a opinioni contraddittorie nel giro di poche ore rende difficile qualsiasi processo di dialogo. In ambito diplomatico, ci impegneremo a tutelare gli interessi nazionali con gli occhi aperti, ha aggiunto il portavoce.
Gli Stati Uniti e l’Iran hanno raggiunto un accordo di massima che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la consegna da parte di Teheran delle sue scorte di uranio altamente arricchito, ma manca ancora l’approvazione definitiva da parte di Donald Trump e della Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. È quanto riporta il Telegraph, che cita un funzionario Usa.
“Nessuno ha fatto di più e nessuno ha preso più sul serio la minaccia di un Iran nucleare quanto il presidente Trump. E quindi sono molto fiducioso che dovremmo tutti essere molto fiduciosi sul fatto che o avremo un buon accordo o l’avremo in un altro modo. Preferiremmo avere un buon accordo”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Rubio è in visita in India ed era in partenza per Agra, per una visita del Taj Mahal. “Daremo alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le alternative”, ha detto.
“L’Iran non nutre alcun ottimismo nei confronti degli Stati Uniti e lo scambio di messaggi tramite l’intermediario pakistano prosegue in un clima di costante diffidenza nei confronti del governo statunitense”. Lo afferma una fonte ben informata citata dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran. Tasnim precisa che “al momento non è stato raggiunto alcun accordo definitivo e permangono sfide su alcune clausole”.
Il capo dell’esercito del Pakistan, Asim Munir, si trova in visita a Pechino insieme al premier pakistano Shehbaz Sharif per colloqui con i leader cinesi. Lo ha riferito la tv pakistana, citata da Cbs. Munir, principale mediazione pakistano fra Usa e Iran, venerdì e sabato è stato a Teheran insieme al ministro dell’Interno del suo Paese Mohsin Naqvi nell’ambito degli sforzi di mediazione per porre fine alla guerra in Iran.
Gli Stati Uniti ritengono che l’Iran abbia accettato in linea di principio i punti principali dell’accordo, ma continua il botta e risposta sulla formulazione del testo e potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che il memorandum d’intesa venga finalizzato. È quanto riferisce un alto funzionario Usa citato dalla Cnn. Anche la Cbs riporta un’informazione simile: citando un alto funzionario dell’amministrazione Trump, riferisce che gli iraniani hanno accettato in linea di principio un accordo, che includerebbe lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito. La fonte statunitense citata dalla Cnn attribuisce le tempistiche a quella che definisce la lentezza del processo necessario per ottenere l’approvazione da parte dell’Iran sulla formulazione dell’accordo, affermando che il tempo necessario dipenderà dalla rapidità con cui Teheran risponderà ad alcune richieste di modifica della formulazione avanzate dagli Usa. Il funzionario ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno ancora definendo la formulazione su “un paio di punti”.
La Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, si trova rinchiuso in un luogo segreto con scarso accesso al mondo esterno ed è raggiungibile solo tramite una rete intricata di corrieri. Lo riporta la Cbs citando fonti dell’intelligence Usa. Secondo la testata, i funzionari iraniani autorizzati a collaborare con l’amministrazione Trump hanno avuto difficoltà a comunicare all’interno del proprio sistema governativo e questo sarebbe uno dei motivi principali per cui i dettagli di un potenziale accordo con l’Iran e degli accordi passati hanno tardato a emergere. Secondo Cbs, per scelta nemmeno i funzionari ai livelli più alti del governo iraniano sanno dove si trovi Khamenei e non hanno modo di contattarlo direttamente. “Quando gli Stati Uniti inviano le proposte dettagliate, la difficoltà nel raggiungere la Guida Suprema comporta lunghi ritardi prima che gli Stati Uniti ricevano una risposta”, hanno affermato due dei funzionari citati dall’emittente.
“Israele ha sempre il diritto di difendersi. Ogni Paese al mondo ce l’ha. E quindi, se Hezbollah lancia missili contro di loro, Israele ha tutto il diritto di reagire o di impedire che ciò accada. Questo è sempre stato chiaro. È chiaro anche durante l’attuale cessate il fuoco in Libano, e lo sarà anche in futuro”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Rubio è in visita in India ed era in partenza per Agra, per una visita del Taj Mahal.
Donald Trump “non farà un cattivo accordo”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, dopo avere ribadito che il presidente “non ha fretta”. “Daremo alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le alternative”, ha aggiunto.
A proposito di un accordo fra Usa e Iran, “i lavori sono ancora in corso. Come ho detto, sapete, pensavamo di avere qualche notizia ieri sera. Magari oggi. Non darei troppo peso alla cosa. Ci vuole un po’ di tempo per avere una risposta”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Rubio è in visita in India ed era in partenza per Agra, per una visita del Taj Mahal. Rubio ha però ribadito che “come ha detto il presidente, non ha fretta”.
“Abbiamo sul tavolo quello che ritengo essere un accordo piuttosto solido in termini di capacità di aprire lo Stretto, avviare un negoziato molto concreto, significativo e a tempo determinato sulle questioni nucleari, e speriamo di riuscirci”, ha aggiunto Rubio. “C’è molto sostegno nel Golfo. C’è molto sostegno a livello globale. Ogni Paese che abbiamo visitato capisce che non solo è molto ragionevole, ma è la cosa giusta da fare per il mondo”, ha detto ancora.
Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei, ha dichiarato ad Al Jazeera che “la palla è nelle mani degli americani e devono accettare le condizioni dell’Iran, tra cui la fine della guerra, il pagamento di un risarcimento e la revoca delle sanzioni”. “Non abbiamo negoziato con l’America riguardo alle nostre scorte di uranio arricchito”, ha aggiunto Rezaei, “stiamo negoziando per il riconoscimento del diritto dell’Iran ad avere un programma nucleare per scopi pacifici. Non intendiamo possedere armi nucleari e l’America è la grande perdente in questa guerra. Un cessate il fuoco su tutti i fronti è tra le condizioni a cui l’Iran ha aderito”.
Il prezzo del petrolio Brent è sceso di oltre il 4%. Le borse asiatiche sono per lo più in rialzo e i prezzi del petrolio sono crollati dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i colloqui per porre fine alla guerra con l’Iran stanno progredendo. Gli indici di riferimento sono saliti lunedì a Tokyo, Sydney e Shanghai. Le contrattazioni sono state sospese in Corea del Sud e a Hong Kong per celebrare il compleanno di Buddha. Trump ha affermato che i negoziati sulla guerra stanno “procedendo in modo ordinato e costruttivo”. Funzionari hanno riferito all’Associated Press che gli Stati Uniti sono vicini a raggiungere un accordo con l’Iran che porrebbe fine alla guerra e riaprirebbe lo Stretto di Hormuz. Venerdì, l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,4% e il Dow Jones lo 0,6%. Il Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,2%.
Il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha dichiarato a India Today che la “prima fase” da affrontare sarà la riapertura completa dello Stretto. “La seconda è che l’Iran deve avviare negoziati seri su tre punti: il suo impegno a non possedere mai armi nucleari, restrizioni a lungo termine sulle sue capacità di arricchimento e cosa fare con l’uranio altamente arricchito?”.
Trump ha cercato di ottenere dall’Iran maggiori concessioni rispetto a quelle previste dall’accordo del 2015, stipulato durante l’amministrazione Obama, dal quale gli Stati Uniti si sono poi ritirati sotto la presidenza Trump.