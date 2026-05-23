Ucraina, Zelensky: “Colpito impianto chimico militare russo a 1700 km da confine”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che i servizi ucraini hanno colpito un impianto chimico russo in territorio di Mosca, nella regione di Perm che si trova in profondità oltre il confine. “Sono grato ai servizi di sicurezza ucraini per aver colpito una delle principali imprese del complesso militare-industriale russo. La distanza dal nostro confine è di 1.700 chilometri: si tratta della regione di Perm. Metafrax Chemicals è una parte importante dell’industria chimica russa. I prodotti dell’azienda riforniscono decine di altri impianti di produzione militare russi, tra cui aerei e droni, motori per missili ed esplosivi”, ha scritto Zelensky in un post su X. “Il processo di produzione presso l’impianto è stato ora interrotto. Si tratta di una nostra importante sanzione a lungo raggio”, ha concluso.

Salgono a 10 i morti in raid Kiev su dormitorio studentesco

È salito a 10 morti e 38 feriti il bilancio dell’attacco ucraino che ha colpito un dormitorio studentesco a Starobelsk, nel Luhansk. È quanto ha riferito il ministero russo per le Situazioni d’emergenza all’agenzia di stampa russa Tass. “Al momento, 48 persone sono rimaste ferite, 10 delle quali sono decedute”, ha dichiarato il ministero delle Situazioni di Emergenza

Dombrovskis: “Ricorso al debito comune è già una realtà”

“Il ricorso al debito comune è già una realtà. È così che viene finanziato il nostro programma Next Generation Eu. È così che viene finanziato il nostro programma di prestiti Safe per rafforzare le capacità di difesa. È così che viene finanziato il nostro prestito a sostegno dell’Ucraina”. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis in conferenza stampa al termine dell’Ecofin informale a Cipro. “E anche in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale (Mff), ciò che la Commissione ha proposto è anche la possibilità di ricorrere al prestito congiunto qualora dovessero presentarsi questioni urgenti da affrontare, perché ciò che questo Mff dimostra che ci troviamo sempre di fronte a crisi diverse e che dobbiamo reagire caso per caso”, ha spiegato. “Prevediamo quindi già per il prossimo quadro pluriennale una soluzione strutturata a cui potremo ricorrere qualora fosse necessario. Probabilmente non sappiamo esattamente quale tipo di crisi dovremo affrontare, ma disponiamo di questo strumento come misura di preparazione”, ha aggiunto.