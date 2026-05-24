Spari vicino alla Casa Bianca, ucciso l’attentatore: “Diceva di essere Gesù”

L’uomo che ha aperto il fuoco sarebbe Nasire Best, 21 anni

Un uomo sabato ha aperto il fuoco vicino a un posto di controllo di sicurezza della Casa Bianca ed è morto dopo essere stato colpito dagli agenti che hanno risposto al fuoco, secondo quanto riferito dal Servizio Segreto degli Stati Uniti. Si tratta del terzo episodio di sparatoria nelle vicinanze del presidente Donald Trump nell’ultimo mese.

L’agenzia di polizia ha dichiarato, in un comunicato pubblicato su X, che il presunto assalitore si trovava nella zona tra la 17ª Strada e Pennsylvania Avenue quando, poco dopo la mezzanotte italiana (le 18 ora di Washington), ha “estratto un’arma dalla borsa” e ha iniziato a sparare. Gli agenti del Secret Service hanno risposto al fuoco e colpito il sospetto, che è deceduto in ospedale, ha riferito l’agenzia.

Spari alla Casa Bianca, chi era il presunto assalitore

L’indiziato è stato identificato come Nasire Best, 21 anni, ha detto un funzionario delle forze dell’ordine che ha parlato in condizione di anonimato perché non autorizzato a discutere delle indagini. Secondo i registri del tribunale del Distretto di Columbia, Best era stato arrestato nel luglio 2025 dopo aver tentato di entrare senza autorizzazione in un altro posto di blocco della Casa Bianca, non aver ottemperato all’ordine degli agenti di fermarsi, “aver affermato di essere Gesù Cristo” e aver detto di voler essere arrestato.

Si era tenuta un’udienza preliminare ed era stato emesso un “ordine di allontanamento prima del processo”, misura che di solito impone all’imputato di non avvicinarsi a una persona o a un’area prima del processo. Ad agosto era stato emesso un mandato di arresto dopo una notifica di “inadempienza” nei confronti di Best, che si era presentato a un’udienza successiva.

Trump: “Uomo armato aveva una possibile ossessione per la Casa Bianca”

“Ringraziamo il nostro eccellente Secret Service e le forze dell’ordine per l’intervento rapido e professionale messo in atto questa sera contro un uomo armato nei pressi della Casa Bianca, che aveva precedenti di violenza e una possibile ossessione per l’edificio più caro al nostro Paese”, ha scritto su Truth Donald Trump. “L’uomo armato è morto dopo uno scontro a fuoco con agenti dei servizi segreti nei pressi dei cancelli della Casa Bianca. Questo evento si verifica a un mese dalla sparatoria avvenuta durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca e dimostra quanto sia importante, per tutti i futuri presidenti, disporre di quello che sarà lo spazio più sicuro e protetto del suo genere mai costruito a Washington, D.C. La sicurezza nazionale del nostro Paese lo esige”, ha aggiunto il leader di Washington.