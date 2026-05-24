Flotilla, scontro Herzog-Ben Gvir sul trattamento dei prigionieri

Ancora strascichi in Israele, questa volta al più alto livello politico, dopo le polemiche per il video del ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir che ha pubblicato un filmato in cui si mostravano i maltrattamenti ai prigionieri della Global Sumud Flotilla.

A intervenire questa volta è il presidente israeliano, Isaac Herzog, secondo il quale in Israele deve essere “vietato abusare dei prigionieri“, a prescindere dalla gravità dei loro crimini. Herzog lo ha detto durante la cerimonia di conferimento del Premio per l’Unità di Gerusalemme, in un presunto riferimento al video. “Il nostro popolo è magnifico, dotato di una forza straordinaria, ma dobbiamo tracciare dei limiti. Lo dico a voce alta: l’unità inizia con l’umanità“, ha aggiunto, condannando la violenza dei coloni in Cisgiordania, “non dobbiamo tollerare questa brutalità che proviene dai margini della società e che minaccia tutti noi”.

Ben Gvir: “Herzog non è degno di carica presidente Israele”

“Un presidente che definisce ‘bestie’ centinaia di migliaia di cittadini dello Stato di Israele non è degno di ricoprire la carica di presidente. Punto”, ha poco dopo scritto Ben Gvir in un post sul social X, rispondendo alle critiche del presidente israeliano.