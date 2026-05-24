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domenica 24 maggio 2026

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Flotilla, due italiani nel gruppo fermato a Sirte

Flotilla, due italiani nel gruppo fermato a Sirte
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La Farnesina sta verificando se siano stati arrestati

Da quanto si apprende, sono due gli italiani che fanno parte del ‘Global Sumud Land Convoy‘ (convoglio parte della spedizione della Global Sumud Flotilla) che è stato fermato a Sirte, in Libia, a un posto di blocco. La Farnesina sta verificando se i due siano stati arrestati. Il convoglio trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e sta cercando di raggiungere l’enclave palestinese via terra. 

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