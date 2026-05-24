Flotilla, due italiani nel gruppo fermato a Sirte

Da quanto si apprende, sono due gli italiani che fanno parte del ‘Global Sumud Land Convoy‘ (convoglio parte della spedizione della Global Sumud Flotilla) che è stato fermato a Sirte, in Libia, a un posto di blocco. La Farnesina sta verificando se i due siano stati arrestati. Il convoglio trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e sta cercando di raggiungere l’enclave palestinese via terra.