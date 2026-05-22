Taiwan, governo: "Nessuna comunicazione su sospensione vendita armi dagli Stati Uniti"

Taiwan non è stata informata di alcuna sospensione dell’accordo per la vendita di armi da parte degli Stati Uniti, uno scambio da 14 miliardi di dollari. “Al momento non ci sono informazioni riguardo a eventuali modifiche che gli Stati Uniti apporteranno a questa vendita di armi”, ha dichiarato la portavoce presidenziale taiwanese Karen Kuo quando le è stato chiesto un commento sulle dichiarazioni del segretario ad interim della Marina degli Stati Uniti Hung Cao, che aveva parlato di una pausa nelle vendite. Ieri Cao aveva detto: “Al momento stiamo facendo una pausa per assicurarci di avere le munizioni necessarie per ‘Epic Fury’”. “Le vendite di armi all’estero riprenderanno quando l’amministrazione lo riterrà necessario”, aveva poi aggiunto parlando alla sottocommissione per la difesa della commissione per gli stanziamenti del Senato degli Stati Uniti.