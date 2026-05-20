Home > Esteri > Flotilla: attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati. Ben Gvir li deride. Meloni e Tajani: “Inaccettabile”

Hanno scatenato polemiche e indignazione le immagini diffuse dal ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir, in cui viene ripreso mentre cammina tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla, in ginocchio, ammanettati e bendati nel porto di Ashdod. “Benvenuti in Israele, siamo i proprietari di questa casa”, grida il leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit mentre irride i membri della missione umanitaria, fermati tra lunedì e martedì in acque internazionali, al largo di Cipro, mentre erano in viaggio verso Gaza. Immediata la condanna di Giorgia Meloni e Antonio Tajani che hanno chiesto le scuse da parte dello Stato ebraico “per il trattamento riservato ai manifestanti”, “lesivo della dignità della persona”.

Ben Gvir tra gli attivisti ammanettati e bendati

Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra ammanettati e bendati, e gridare: “Benvenuti in Israele, siamo i proprietari di questa casa”.

In un altro filmato, si vede un attivista avvicinarsi al ministro e venire legato a terra dagli agenti dello Shin Bet. Lo si vede anche dire a uno degli attivisti “Am Yisrael Chai” (Sono Israele), con la parola “Hatikva” (Viva!) in sottofondo. “Sono venuti con molto orgoglio, guardate come sono ridotti ora”, ha poi affermato Ben Gvir, “non sono eroi o altro, sono sostenitori del terrorismo. Chiedo a Netanyahu di consegnarmeli per lungo tempo nelle prigioni antiterrorismo”.

Meloni e Tajani: “Inaccettabili le immagini di Ben Gvir”

Subito dopo è arrivata la condanna da parte di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona”, hanno dichiarato la premier e il ministro degli Esteri.

“Il governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti”. “L’Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti” della Flotilla da parte di Israele “e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano”, hanno aggiunto precisando che la Farnesina “convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”.

Il leader di Forza Italia, inoltre, ha fatto sapere che “stasera rientreranno i primi due italiani” della missione, “il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani“.

Tajani: “Video contro ogni tutela della dignità umana”

“Quanto emerge dal video del Ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana. D’intesa con la presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’Ambasciatore d’Israele in Italia“, ha scritto su X il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Quanto emerge dal video del Ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana.

D’intesa con il Presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’Ambasciatore d’Israele in Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 20, 2026

Crosetto a Ben-Gvir: “Così non si fa il bene di Israele”

“Noi ci vantiamo di altro, ministro. Ci vantiamo di aver sempre trattato con rispetto i suoi connazionali e non abbiamo l’abitudine di arrestare le persone in acque internazionali ma semmai di soccorrerle se ne hanno bisogno. Non penso che con atteggiamenti di questo tipo non si faccia il bene di Israele”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rivolgendosi al ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir e al video da lui diffuso sui suoi canali social con gli attivisti della Global Sumud Flotilla.

Netanyahu: “Comportamento non coerente con valori Israele”

Il primo ministro d’Israele Benjamin Netanyahu ha criticato la condotta del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, affermando che “il modo in cui il ministro ha trattato gli attivisti della flottiglia non è coerente con i valori e le norme dello Stato di Israele”. Lo riporta Ynet. Il riferimento è a un video di Ben Gvir che deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra ieri e lunedì mentre navigavano verso Gaza.

Saar contro Ben Gvir: “Esibizione vergognosa, non sei il volto Israele”

Sul caso è intervenuto anche il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, critico nei confronti del suo collega di governo. “Con questa esibizione vergognosa hai causato consapevolmente un danno allo Stato, e non è la prima volta. Hai mandato in fumo gli enormi sforzi professionali e coronati da successo compiuti da moltissime persone – dai soldati dell’Idf ai funzionari del ministero degli Esteri e a tanti altri validi collaboratori. No, tu non sei il volto di Israele“, ha scritto in un post su X.

“Ci sono alcuni membri del governo che non hanno ancora capito come ci si debba comportare con chi sostiene il terrorismo”, ha poi contro risposto Ben Gvir. “Ci si aspetta che il ministro degli Esteri israeliano capisca che Israele non è più un bersaglio facile. Chiunque entri nel nostro territorio per sostenere il terrorismo e schierarsi con Hamas subirà un duro colpo e non gli porgeremo l’altra guancia”.