Napoli, corteo per il clima: "Stop alle opere speculative per l'America's Cup"

Anche Napoli si mobilita per il clima, con una manifestazione che ha visto diverse centinaia di manifestanti sfilare tra le strade del quartiere Bagnoli. In corteo non solo i comitati territoriali ma anche studenti, disoccupati e tutte le parti sociali che condividono la battaglia per l’ambiente. Al centro della protesta la bonifica di Bagnoli e l’America’s Cup, con i comitati che denunciano il costante superamento dei livelli di inquinamento nell’area, dovuti alle emissioni dei cantieri attualmente in corso. “Lottare per il clima e lottare per la giustizia climatica e ambientale, a Napoli, a Bagnoli e in tutti i Campi Flegrei, vuol dire anche lottare contro le opere speculative e di devastazione che stanno portando avanti con l’America’s Cup. Il Movimento per il Clima dice una cosa semplice, non c’è giustizia climatica senza giustizia sociale e quello che sta avvenendo a Bagnoli e nei Campi Flegrei è qualcosa che va contro gli abitati di questi territori. A Bagnoli serve una grande opera di bonifica, ma vera, che non porti inquinamento e malattie alle persone che qui abitano, e lo facciamo anche con i cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei, perché giustizia sociale vuol dire anche dare una casa alle persone e non spendere solo soldi per opere di speculazione”. Lo ha detto Walter Iannuzzi, dell’Assemblea Popolare di Bagnoli e Campi Flegrei.