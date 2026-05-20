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mercoledì 20 maggio 2026

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Flotilla, sciopero della fame per 87 attivisti

Flotilla, sciopero della fame per 87 attivisti
La Global Sumud Flotilla abbordata (Global Sumud Flotilla via AP)
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“Chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi del regime israeliano”

“Per la seconda volta in tre settimane, il più morale degli eserciti ha rapito i nostri compagni dalle acque internazionali. Per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, almeno 87 partecipanti hanno iniziato uno sciopero della fame“. Lo scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla. “Chiediamo il rilascio di tutti gli ostaggi del regime israeliano – aggiunge – chiedete al vostro governo di condannare questo atto di pirateria”.

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