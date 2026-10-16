Inter, Chivu svela quando tornerà Lautaro

Lautaro Martinez rientrerà dopo la sosta nazionali di novembre e quindi non prima del big match in casa dell’Atalanta del 22 novembre. A confermarlo è Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna, in programma sabato 17 ottobre alle 18.00. “Non sono un medico, ma mi è stato detto che rientrerà dopo la sosta”, ha detto il tecnico dell’Inter. Il capitano nerazzurro giovedì si è sottoposto a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Le dichiarazioni di Chivu in conferenza stampa 👇 https://t.co/9KLj8VWPtm — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 16, 2026

Chivu: “Io il primo responsabile, ritrovare energia e unità”

L’allenatore è tornato anche sulla pesante sconfitta in Champions League contro il Bruges. “Il campionato è un’altra competizione, quelli che hanno giocato martedì hanno avuti due giorni per recuperare e abbiamo fatto un buon allenamento, Lautaro starà fuori per infortunio. L’umore della squadra? Accettiamo le nostre responsabilità. Negli ultimi 30′ non ha funzionato qualcosa. Fino al 2-1 siamo stati in partita con il Bruges e nel secondo tempo siamo entrati con il piglio giusto. E’ caduto il castello dopo aver subito il terzo gol, dobbiamo ritrovare unità ed energia il prima possibile e reagire”, ha affermato.

“Lo switch deve partire da me, sono io il primo responsabile, dobbiamo trovare un pensiero comune e andare sulle responsabilità che ognuno si deve prendere. Non dobbiamo fare drammi per una sconfitta in Champions, siamo calati dal punto di vista mentale e abbiamo perso certezze creando confusione reagendo solo di pancia e orgoglio. Ci sta perché anche noi avevamo aspettative importanti”, ha aggiunto il tecnico romeno.

Chivu: “Provedel ci darà una mano importante in questa stagione”

Chivu ha parlato anche di Ivan Provedel, portiere arrivato questa estate in nerazzurro e che potrebbe insidiare Josep Martinez dopo le prestazioni negative in Champions League. “Provedel ha la mia considerazione e stima, lo reputo un portiere che ci darà una mano importante in questa stagione”, ha detto l’allenatore senza sbottonarsi troppo sulla formazione e su chi metterà tra i pali nel match contro il Bologna.