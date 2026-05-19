San Diego, sparatoria in un Centro Islamico: morti i due assalitori e una guardia giurata

Nella sparatoria al Centro Islamico di San Diego sono morti i due sospettati che hanno aperto il fuoco, uccidendo una guardia giurata padre di otto figli, profondamente legato alla sua comunità. L’uomo ha sacrificato la propria vita per proteggere le persone all’interno della moschea, ha raccontato il suo amico Sam Hamideh.”Non era una semplice guardia giurata – ha detto Hamideh a Kyung Lah della Cnn – Ogni volta che lo incontravi, ti faceva sempre sorridere, trasmetteva un’energia positiva, una forte fede in Dio ed era sempre gentile”. All’interno della moschea si trova una scuola elementare, che accoglie bambini dalla materna alla terza elementare, ha spiegato Hamideh. Ogni giorno, la guardia giurata correva verso l’auto quando Hamideh o sua moglie accompagnavano il figlio a scuola. La mattina della sparatoria, la guardia giurata ha detto alla moglie di Hamideh: “Saluta Sam”, ha raccontato Hamideh. “Non sapevo che fosse il suo addio. È stato devastante”. Dopo aver chiamato l’insegnante di suo figlio, la guardia giurata è stata la seconda persona che Hamideh ha contattato dopo aver saputo della sparatoria, ha detto. “So che sapeva di star sacrificando la sua vita per i bambini – ha sottolineato – Perché se non si fosse preso quel proiettile, sarebbero saliti le scale senza problemi”. Secondo quanto affermato dal capo della polizia di San Diego, Scott Wahl, i sospettati della sparatoria “sembrano essersi suicidati con colpi d’arma da fuoco“.

Imam San Diego: “Intolleranza e odio religiosi senza precedenti”

“La mia comunità è in lutto. L’intolleranza religiosa e l’odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti”. Così il direttore e imam del Centro Islamico di San Diego, Taha Hassane, secondo quanto riporta Nbc News. Hassane ha parlato durante la conferenza stampa in merito all’attacco avvenuto nella sua istituzione, deplorando le condizioni che possono generare una tale violenza. Hassane ha suggerito che gli americani possono invertire la tendenza negativa incoraggiando la tolleranza. È necessario farlo, ha detto, “per il bene di questa nazione, per il bene delle generazioni future. Tutti noi abbiamo la responsabilità di diffondere la cultura della tolleranza, la cultura dell’amore”, ha aggiunto. Il centro rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, ma Hassane ha ricordato al pubblico che, quando sarà aperto, sarà aperto a tutti. “È un luogo di culto – ha sottolineato – Non è un campo di battaglia. Non chiediamo mai loro se sono musulmani o no, perché tutti sono benvenuti”.

Trump: “Situazione terribile”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato della sparatoria avvenuta presso il Centro Islamico di San Diego. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. Il presidente ha dichiarato ai giornalisti di aver ricevuto “alcuni primi aggiornamenti” sulla sparatoria di San Diego e che la sua amministrazione continuerà a monitorare la situazione. Lo riporta la Cnn. “Stanno tenendo un briefing al riguardo, alla moschea… ed è una situazione terribile”, ha detto Trump durante un evento alla Casa Bianca.