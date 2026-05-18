Napoli, due donne trovate morte in un cantiere edile: ipotesi duplice omicidio

A Pollena Trocchia (Napoli) intorno alle 00.45, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco e i militari della Tenenza di Cercola sono intervenuti in viale Italia, all’interno di un cantiere edile, dopo la segnalazione della presenza di due donne prive di vita.
I corpi, ancora in corso di identificazione, sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore.
Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata.
L’ipotesi di duplice omicidio
Tra le principali ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sulla morte delle due donne, presumibilmente prostitute, ritrovate senza vita, figura quella del duplice omicidio. I carabinieri sono intervenuti nella notte dopo il rinvenimento dei corpi, trovati sul pavimento del piano seminterrato di un edificio in costruzione in viale Italia. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.