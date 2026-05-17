Iran, attacco con droni vicino a centrale nucleare negli Emirati. Netanyahu: “Pronti a qualsiasi scenario” – La diretta

Si rinnova la tensione in Medio Oriente. Nella tarda mattinata di oggi un attacco con droni ha provocato un incendio all’esterno di una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Le fiamme sono divampate in un generatore elettrico esterno al perimetro della centrale di Barakah, ad Al Dhafra; per quanto non siano stati segnalati né vittime né feriti, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha espresso forte preoccupazione.

A livello politico, fonti anonime fanno sapere che Israele si starebbe coordinando con gli Stati Uniti per la possibile riresa degli attacchi contro Teheran. “Oggi parlerò con Donald Trump”, ha fatto sapere il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Siamo pronti a qualsiasi scenario”.