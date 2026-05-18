Hantavirus, la nave Hondius arriva nel porto di Rotterdam: il messaggio dell'equipaggio

La nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus, la MV Hondius, è arrivata lunedì mattina, 18 maggio, a Rotterdam per essere sottoposta a disinfezione, ponendo così fine a un viaggio travagliato che ha messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. Le immagini mostrano l’imbarcazione che si avvicina al porto olandese. A bordo 25 membri dell’equipaggio e due membri del personale medico, mentre tutti i passeggeri erano già sbarcati precedentemente. L’equipaggio sarà immediatamente messo in quarantena. A causa della malattia sono morti tre passeggeri che si trovavano a bordo della nave, tra cui una coppia olandese che, secondo i funzionari sanitari, sarebbe stata la prima a essere esposta al virus durante un viaggio in Sud America.