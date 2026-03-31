Stati Uniti, giudice blocca la costruzione della nuova sala da ballo alla Casa Bianca

Un giudice federale ha ordinato all’amministrazione Trump di sospendere la costruzione della nuova sala da ballo da 400 milioni di dollari, per la quale era stata demolita l’Ala Est della Casa Bianca.

Il giudice Richard Leon, operante a Washington, ha accolto la richiesta di un gruppo per la tutela del patrimonio storico, concedendo un’ingiunzione preliminare che blocca temporaneamente il progetto del nuovo salone delle feste voluto dal presidente Trump.

“Nessuna legge conferisce, nemmeno lontanamente, al presidente l’autorità che egli sostiene di possedere“, ha scritto il giudice, che fu nominato dal presidente repubblicano George W. Bush. “Il presidente degli Stati Uniti è il custode della Casa Bianca per le future generazioni di ‘First Families’. Non ne è, tuttavia, il proprietario”, ha scritto ancora il giudice.

Il National Trust for Historic Preservation aveva intentato causa per ottenere un provvedimento che sospendesse il progetto della Ballroom, finché questo non fosse stato sottoposto a diverse revisioni indipendenti e non avesse ottenuto l’approvazione del Congresso. Trump ha proceduto con il progetto prima ancora di richiedere il parere di due organismi federali di controllo: la National Capital Planning Commission e la Commission of Fine Arts, nei quali aveva insediato persone a lui fedeli. Solo lo scorso 30 marzo il tycoon aveva mostrato alla stampa un rendering della nuova ala est, rivelando perfino la presenza di un bunker al di sotto della sala da ballo.