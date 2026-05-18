Turchia, sparatoria a Tarso: almeno 4 morti e 8 feriti

Un uomo ha aperto il fuoco nel distretto di Tarso, nella provincia di Mersin, nel sud della Turchia, uccidendo almeno 4 persone e ferendone altre 8. La polizia è sulle sue tracce con il supporto di elicotteri che stanno sorvolando la regione. Lo riporta Hurriyet.

Il sospetto aggressore, identificato come M.Ö., si è recato al ristorante di proprietà di Sabri Pan, nel quartiere Kadelli Dörtler, e ha aperto il fuoco con un’arma. A seguito della sparatoria, il titolare dell’attività commerciale Sabri Pan è morto in ospedale, mentre un dipendente dell’attività è morto sul posto.

L’attentatore, fuggito a bordo di un veicolo, ha ucciso anche un giovane che pascolava animali nel quartiere di Kaburgedigi e un camionista che lavorava nei pressi della sua abitazione nel quartiere di Yenimahalle.