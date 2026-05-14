Kate a Reggio Emilia, la visita al centro di riciclaggio creativo

Dopo una visita alla scuola Salvador Allende di Reggio Emilia, prima tappa della sua seconda giornata in Emilia-Romagna, la principessa del Galles Kate è arrivata al centro di riciclaggio creativo REMIDA, un progetto dedicato a sostenibilità ed educazione nella prima infanzia legato al Reggio Emilia Approach. Ad accoglierla anche l’ex ministro Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children. Il centro, sostenuto da circa 200 aziende, recupera materiali industriali trasformandoli in strumenti educativi per bambini.

Foto Claudio Furlan/LaPresse

Secondo giorno della visita in Italia

La principessa Kate è da ieri a Reggio Emilia per una visita di due giorni dedicata all’educazione della prima infanzia, la prima missione all’estero da quando ha annunciato la remissione del cancro. Kate è arrivata ieri in piazza Prampolini, sede del Comune, poco dopo le 13, ed è stata accolta dal sindaco Marco Massari, in una piazza gremita. La folla ha salutato la principessa calorosamente con le bandiere inglesi. In molti si sono affacciati dai balconi. Kate, in tailleur blu, ha poi salutato le scuole dell’infanzia Robinson e Diana, fermandosi a parlare con un gruppo di bambini.

Foto Claudio Furlan/LaPresse

L’elogio al Reggio Emilia Approach, “affascinata”

La principessa Kate ieri ha espresso parole di elogio per il Reggio Emilia Approach, l’approccio all’educazione della prima infanzia incentrato sul bambino. “È straordinario, ed è per questo che ho voluto visitare Reggio Emilia: la vostra storia è così ricca e sono sempre stata affascinata dalla sua filosofia”, ha detto la principessa. Il viaggio di Kate rientra in quella che il suo ufficio ha definito una “missione esplorativa” internazionale volta a esaminare diversi approcci al sostegno dei bambini piccoli e di chi se ne prende cura.

Foto Claudio Furlan/LaPresse

Per Kate il primo viaggio dopo il cancro

Quello della principessa Kate a Reggio Emilia è il suo primo viaggio all’estero da quando ha annunciato che il suo cancro è in remissione, recandosi in Italia per un tour di due giorni dedicato all’educazione della prima infanzia. La scelta della destinazione per il primo viaggio all’estero di Kate dopo la diagnosi di cancro del 2024 non è casuale, poiché lo sviluppo della prima infanzia è la causa principale sostenuta dalla futura regina, madre di tre figli.

“Vuole dimostrare che continuerà a fare di questa la sua causa principale”, ha dichiarato Joe Little, direttore editoriale della rivista Majesty Magazine. L’approccio di Reggio Emilia si basa sull’idea che i bambini piccoli abbiano molti modi diversi di pensare, comprendere ed esprimersi, e che gli insegnanti debbano collaborare con i loro studenti per aiutarli ad apprendere.