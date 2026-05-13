Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, la principessa in Italia nel suo primo viaggio all’estero dopo la malattia

Kate Middleton arriva oggi a Reggio Emilia in quello che è il suo primo viaggio all’esterno dopo la malattia. La principessa d’Inghilterra ha scelto l’Italia per la sua prima missione fuori dal Regno Unito da quando ha annunciato che il suo cancro è in remissione.

Sarà una visita di due giorni a partire da oggi, incentrata sull’educazione della prima infanzia. Kate è a Reggio Emilia in quella che ha definito una “missione esplorativa” internazionale volta a esaminare diversi approcci a sostegno dei bambini piccoli e di chi se ne prende cura. “Vuole sottolineare che continuerà a fare di questo la sua causa”, ha detto Joe Little, caporedattore di Majesty Magazine. L’approccio della scuola che visiterà nel capoluogo emiliano si basa sull’idea che i bambini piccoli abbiano molti modi diversi di pensare, comprendere ed esprimersi, e che gli insegnanti debbano lavorare con i propri allievi per aiutarli ad apprendere.

La visita fa parte del suo lavoro con il Royal Foundation Centre for Early Childhood, da lei fondato nel 2021 per aumentare la consapevolezza pubblica sull’importanza di sostenere i bambini nei primi cinque anni di vita.

Principessa Kate in visita per osservare Reggio Emilia Approach

“Voluta dalla principessa, la visita si concentrerà sullo sviluppo della prima infanzia e fa parte di una missione di alto livello per esplorare i principali approcci internazionali al sostegno dei bambini piccoli e di chi se ne prende cura”, ha spiegato nei giorni scorsi Kensington Palace in una nota.

Basandosi sul quadro di riferimento ‘Shaping Us’ del Centro, lanciato nel febbraio 2025, la visita esaminerà come una visione condivisa dello sviluppo sociale ed emotivo possa collegarsi agli approcci di altri Paesi che danno priorità alla prima infanzia. “La visita della principessa a Reggio Emilia costituisce un punto di partenza significativo. L’approccio di Reggio Emilia all’educazione della prima infanzia, riconosciuto a livello internazionale, pone le relazioni, l’ambiente e la comunità al centro dello sviluppo del bambino ed è ampiamente rispettato per la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti, creativi e reattivi”, si legge ancora nel comunicato, che spiega che “durante la visita di due giorni, Sua Altezza Reale trascorrerà del tempo con educatori, genitori, bambini e leader del mondo civile e imprenditoriale per osservare il Reggio Emilia Approach in azione”. La visita “metterà in luce l’importanza degli ambienti e delle relazioni umane amorevoli che circondano un bambino, nonché il ruolo che svolgono nel plasmare uno sviluppo sano fin dai primi anni”.