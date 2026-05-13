Kate Middleton a Reggio Emilia – Le foto

Kate Middleton è arrivata oggi a Reggio Emilia per una visita di due giorni in Italia. La principessa del Galles, al suo primo viaggio all’estero dall’annuncio della remissione del suo cancro, è stata accolta in piazza Prampolini dal sindaco del capoluogo emiliano Marco Massari e dal Prefetto Salvatore Angieri. In piazza anche una folla entusiasta con tante bandiere del Regno Unito e tanti bambini. Il viaggio della moglie del principe William è incentrato sull’educazione della prima infanzia.