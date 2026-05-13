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mercoledì 13 maggio 2026

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Kate Middleton a Reggio Emilia – Le foto

Kate Middleton a Reggio Emilia – Le foto
Il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari con il Prefetto Salvatore Angieri durante la visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia, (Italy) May 13, 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
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La principessa del Galles sarà nel capoluogo emiliano per due giorni

Visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
L'attesa per l'arrivo della principessa del Galles Kate Middleton in visita a Reggio Emilia, (Italy) May 13, 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia, (Italy) May 13, 2026 (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia (Photo Claudio Furlan/LaPresse)
Visita della principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia, (Photo Claudio Furlan/LaPresse)

Kate Middleton è arrivata oggi a Reggio Emilia per una visita di due giorni in Italia. La principessa del Galles, al suo primo viaggio all’estero dall’annuncio della remissione del suo cancro, è stata accolta in piazza Prampolini dal sindaco del capoluogo emiliano Marco Massari e dal Prefetto Salvatore Angieri. In piazza anche una folla entusiasta con tante bandiere del Regno Unito e tanti bambini. Il viaggio della moglie del principe William è incentrato sull’educazione della prima infanzia. 

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