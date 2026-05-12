Ungheria, Magyar giura in Parlamento: "Compito di portata storica: dobbiamo rimediare a decenni di distruzione"

Péter Magyar ha prestato giuramento davanti al Parlamento insieme ai sedici ministri del nuovo governo ungherese, segnando il definitivo passaggio di potere dopo sedici anni di leadership di Viktor Orbán. Nel suo primo discorso da premier, Magyar ha parlato di un compito di “portata storica” ricevuto dal partito europeista Tisza alle elezioni del 12 aprile: “L’Ungheria vuole il cambiamento”, ha dichiarato, promettendo di ricostruire fiducia e istituzioni democratiche. Il nuovo capo del governo ha riconosciuto le difficoltà che attendono il Paese: “Dobbiamo riparare a due decenni di distruzione, divisione e stagnazione“, assicurando però apertura al confronto e disponibilità ad ammettere eventuali errori. Il partito Tisza ha sconfitto il Fidesz di Orbán ottenendo il miglior risultato elettorale dell’Ungheria post-comunista.