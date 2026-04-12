Ungheria, urne chiuse: iniziato lo spoglio, Magyar in vantaggio su Orban

Si sono chiuse alle 19 le urne in Ungheria. I primi risultati sono attesi in serata. Al momento l’unico dato che si può registrare è l’affluenza record ai seggi. Alle 18.30 gli ungheresi che si erano recati a votare erano il 77.80% degli aventi diritto.

Nell’ultimo sondaggio pre-elettorale diffuso oggi pochi minuti dopo la chiusura delle urne da ‘Telex’ il partito Tisza di Peter Magyar sarebbe in vantaggio con il 55% delle preferenze rispetto al 38% di Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban. Il sondaggio, viene spiegato, è stato effettuato dall’istituto di ricerca ‘Centro 21’ fra l’8 e l’11 aprile.

Con scrutinio al 20% partito di Magyar in vantaggio su Orban

Con il 21.54% delle schede scrutinate il partito Tisza del leader dell’opposizione Peter Magyar avrebbe un buon vantaggio su Fidesz, il partito del primo ministro Viktor Orban. Secondo le proiezioni Tisza otterebbe 128 seggi – poco meno dei 133 necessari per la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea – contro i 62 di Fidesz e gli 8 di Mi Hazank, partito dell’ultradestra. Come percentuali Tisza si attesta al 49.4% mentre Fidesz si fermerebbe al 42%.

Magyar a sostenitori: “Restiamo pacifici e non cediamo a provocazioni”

“L’attesa dei risultati al centro di Tisza a Budapest è già iniziata. Tutti sono i benvenuti! Chiedo a tutti di rimanere pacifici e sereni per tutta la durata dell’evento e di non cedere a provocazioni di partito o di propaganda!”. Lo ha scritto su X il leader dell’opposizione ungherese Peter Magyar.

“Ottimista sul risultato, ungheresi hanno fatto la storia”

In una breve dichiarazione alla stampa dalla sede del suo partito Tisza il leader dell’opposizione ungherese Peter Magyar si è detto “ottimista riguardo al risultato” delle elezioni. Lo riporta il Guardian. Secondo Magyar l’affluenza record dimostra anche che gli ungheresi consideravano queste elezioni importanti e che “hanno fatto di nuovo la storia”.

“In base alle informazioni di cui disponiamo, siamo ottimisti, ma con cautela“, ha aggiunto ancora Magyar precisando allo stesso tempo che Tisza vuole “vincere le elezioni, non i sondaggi”, quindi occorrerà attendere i risultati.