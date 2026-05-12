Incendi in Florida, vasti roghi nelle Everglades: le immagini

Due incendi boschivi nel sud della Florida hanno bruciato migliaia di acri nelle Everglades nel fine settimana. Non sono stati segnalati feriti gravi o danni. Il più grande dei due incendi si è esteso a circa 5.600 acri (2.300 ettari) con un contenimento del 30% nell’area non edificata a sud-ovest di Fort Lauderdale, hanno affermato le autorità. La Guardia Nazionale assiste i vigili del fuoco statali e locali. Il mese scorso gli incendi hanno distrutto decine di case nella Georgia meridionale.