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martedì 12 maggio 2026

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Hantavirus, due pazienti arrivano all'ospedale universitario Emory di Atlanta

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Gli ultimi passeggeri rimasti su una nave da crociera colpita da un’epidemia di hantavirus sono arrivati lunedì all’Emory University Hospital di Atlanta: si tratta di due passeggeri americani, una coppia. Uno di loro presenta sintomi lievi e verrà sottoposto al test per l’hantavirus. Tre passeggeri sono morti e sei persone con casi confermati o sospetti sono in quarantena, secondo l’OMS. “E questa mattina è stato chiesto all’Unità per le malattie trasmissibili gravi di Emory di ricevere due persone dalla nave da crociera MVS-Hondius dopo la loro evacuazione dalle Isole Canarie”, ha detto il Dott. Aneesh Mehta, specialista in malattie infettive presso Emory Healthcare. “Un individuo è stato ritenuto sintomatico al momento della valutazione prima di lasciare le Isole Canarie. E il secondo individuo era considerato asintomatico, ma a stretto contatto con questo individuo primario. Ed entrambi sono qui a Emory nella nostra Unità Malattie Comunitarie Gravi. Uno è in cura, l’altro è sottoposto a ulteriori valutazioni e monitoraggi”, ha aggiunto.