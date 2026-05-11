Hantavirus, terminata l'evacuazione della Mv Hondius a Tenerife

“Missione compiuta. L’operazione” di evacuazione di crocieristi ed equipaggio dalla MV Hondius “è terminata con successo“. Lo ha detto la ministra della Salute spagnola Monica Garcia in un punto stampa a Tenerife. Garcia ha riferito che tra ieri e oggi sono state evacuate 125 persone provenienti da 23 Paesi che sono state già rimpatriate o sono ora in viaggio. La MV Hondius “è salpata intorno alle 19”, ora locale, ha detto la ministra, affermando che due medici sono rimasti a bordo della nave che si sta dirigendo verso Rotterdam. Ieri sono state evacuate 94 persone con 8 voli. Oggi sono state evacuate oltre 20 persone con due voli dai Paesi Bassi. In precedenza la ministra aveva riferito che gli ultimi passeggeri sarebbero stati evacuati con un solo volo. Il primo volo trasporta 21 persone dell’equipaggio e due medici. Un altro volo trasporta sei persone che andranno poi in Australia. “Possiamo affermare che il governo spagnolo ha portato a termine la missione con efficacia, impegno, trasparenza e umanità. E questo è motivo di orgoglio per il nostro Paese”, ha concluso Garcia.