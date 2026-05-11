Hantavirus, positivo un cittadino americano – La diretta

Funzionari statunitensi fanno sapere che è asintomatico. Era stato rimpatriato dalla nave da crociera MV Hondius

Uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato positivo al test, ma è asintomatico, fanno sapere funzionari statunitensi. La notizia è arrivata il giorno dopo l’arrivo della MV Hondius nel porto di Granadilla a Tenerife, alle Isole Canarie, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. A bordo della nave (della compagnia di crociere Oceanwide Expeditions) c’erano più di 140 persone, di oltre 20 nazionalità: tre sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri sono risultati positivi al virus una volta lasciata l’imbarcazione.

Secondo il ministero della Salute italiano non c’è un allarme e “siamo lontani da una pandemia” simile a quella vissuta con la diffusione del Covid-19, ha spiegato ha spiegato Maria Rosaria Campitiello, capa del Dipartimento della prevenzione del ministero di viale Ribotta.

Nel nostro Paese al momento sono sotto sorveglianza attiva quattro persone. Erano sul volo Klm giunto in Italia e sul quale per pochi minuti, a Johannesburg, è salita una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus. Sono stati segnalati sabato mattina dal ministero alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Si tratta di due marittimi, residenti rispettivamente in provincia di Reggio Calabria e a Torre del Greco in provincia di Napoli, di una donna residente a Firenze e di un cittadino sudafricano arrivato a Venezia il 26 aprile e che sta osservando la quarantena a Padova. Le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno di loro ha manifestato sintomi compatibili con un contagio da hantavirus.