Hantavirus, positivo un cittadino americano – La diretta

Uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato positivo al test, ma è asintomatico, fanno sapere funzionari statunitensi. La notizia è arrivata il giorno dopo l’arrivo della MV Hondius nel porto di Granadilla a Tenerife, alle Isole Canarie, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. A bordo della nave (della compagnia di crociere Oceanwide Expeditions) c’erano più di 140 persone, di oltre 20 nazionalità: tre sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri sono risultati positivi al virus una volta lasciata l’imbarcazione.
Secondo il ministero della Salute italiano non c’è un allarme e “siamo lontani da una pandemia” simile a quella vissuta con la diffusione del Covid-19, ha spiegato ha spiegato Maria Rosaria Campitiello, capa del Dipartimento della prevenzione del ministero di viale Ribotta.
Nel nostro Paese al momento sono sotto sorveglianza attiva quattro persone. Erano sul volo Klm giunto in Italia e sul quale per pochi minuti, a Johannesburg, è salita una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus. Sono stati segnalati sabato mattina dal ministero alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Si tratta di due marittimi, residenti rispettivamente in provincia di Reggio Calabria e a Torre del Greco in provincia di Napoli, di una donna residente a Firenze e di un cittadino sudafricano arrivato a Venezia il 26 aprile e che sta osservando la quarantena a Padova. Le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno di loro ha manifestato sintomi compatibili con un contagio da hantavirus.
L’aereo che trasporta gli americani dovrebbe arrivare oggi a Omaha, nel Nebraska. Saranno prima portati al Centro medico dell’Università del Nebraska, che dispone di una struttura di quarantena finanziata dal governo federale, per valutare se siano stati a stretto contatto con persone sintomatiche e per determinare il loro livello di rischio di diffusione del virus. La facoltà di medicina dispone anche di un’unità speciale per il trattamento di persone affette da malattie altamente infettive, utilizzata all’inizio della pandemia per i pazienti Covid-19 e in precedenza per i pazienti affetti da Ebola.
“Un passeggero sarà trasportato all’Unità di Biocontenimento del Nebraska all’arrivo, mentre gli altri passeggeri saranno indirizzati all’Unità di Quarantena Nazionale per la valutazione e il monitoraggio. Il passeggero che andrà all’Unità di Biocontenimento è risultato positivo al virus ma non presenta sintomi”, ha detto Kayla Thomas, portavoce dell’ospedale Nebraska Medicine che contribuirà a prendersi cura dei passeggeri.
Uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’Hantavirus è risultato positivo al test, ma è asintomatico. Lo riportano funzionari statunitensi.