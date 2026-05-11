Hantavirus, ministero della Salute: “Non è come il Covid, siamo lontani dalla pandemia”

Non c’è in Italia un allarme hantavirus e “siamo sicuramente lontani da una pandemia” simile a quella vissuta con la diffusione del Covid-19. Lo ha spiegato Maria Rosaria Campitiello, capa del Dipartimento della prevenzione del ministero della Salute, rassicurando sulle condizioni dei quattro passeggeri del volo Klm giunto in Italia e sul quale per pochi minuti, a Johannesburg, è salita una donna poi ricoverata e deceduta per hantavirus.

Chi sono i quattro passeggeri sotto sorveglianza

I nominativi dei quattro passeggeri sono stati segnalati sabato mattina dal ministero alle Regioni Veneto, Toscana, Campania e Calabria e per loro è scattata la sorveglianza attiva da parte delle Asl di competenza. Si tratta di due marittimi, residenti rispettivamente in provincia di Reggio Calabria e a Torre del Greco in provincia di Napoli, di una donna residente a Firenze e di un cittadino sudafricano arrivato a Venezia il 26 aprile e che sta osservando la quarantena a Padova. Le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno di loro ha manifestato sintomi compatibili con un contagio da hantavirus.

Campitiello: “Hantavirus diverso dal Covid. Più letale ma a basso contagio”

D’altra parte, ha spiegato Campitiello, su quel volo i quattro passeggeri erano seduti lontani dalla donna, che a Johannesburg è subito scesa dall’aereo per l’aggravarsi delle sue condizioni, ed è molto difficile che siano stati contagiati. “L’hantavirus – ha sottolineato Campitiello a Rainews24 – è molto diverso rispetto al virus del Covid, seppur più letale. La differenza fondamentale sta nella contagiosità: è un virus a basso contagio, la sua principale trasmissione è attraverso gli escreti di roditori, quindi salive, urina, feci e solo in piccolissima parte per via aerea e interumana“.

Secondo studi recenti, tra l’altro, “la contagiosità sembra iniziare non in fase pre-clinica, ma solo al momento dei sintomi“, che i quattro passeggeri sorvegliati dalle Asl di Veneto, Toscana, Campania e Calabria non presentano.

L’intervento di Papa Leone

Sull’hantavirus è intervenuto anche Papa Leone XIV, dopo la recita domenicale della preghiera del Regina Caeli in piazza San Pietro. Parlando in spagnolo, Prevost ha espresso la sua “gratitudine” per l’accoglienza dimostrata dalla popolazione delle Isole Canarie, “che ha permesso alla nave da crociera Hondius di attraccare con a bordo i pazienti affetti da hantavirus”. Il Papa si è detto “lieto” di poter incontrare gli abitanti di Tenerife e delle Canarie il mese prossimo. Nell’ambito del suo viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV sarà venerdì 12 giugno a Las Palmas de Gran Canaria e il giorno seguente a Santa Cruz de Tenerife; in entrambe le occasioni incontrerà le realtà di accoglienza e di integrazione dei migranti.