Hantavirus, il capitano della MV Hondius: "Settimane durissime, ma a bordo ho visto forza, unità e coraggio"

Con un videomessaggio diffuso dopo l’emergenza sanitaria a bordo della MV Hondius, il capitano Jan Dobrogowski ha voluto ringraziare passeggeri ed equipaggio per il comportamento tenuto durante il focolaio di hantavirus scoppiato sulla nave da crociera. “Le ultime settimane sono state estremamente difficili“, ha dichiarato il comandante, elogiando la disciplina, la pazienza e la solidarietà dimostrate da tutti a bordo. “Ho visto persone aiutarsi a vicenda senza servizi di soccorso immediatamente disponibili. Ho visto premura, unità e una forza silenziosa“, ha aggiunto. Un pensiero particolare è stato rivolto alle vittime dell’epidemia: “Sono con noi ogni giorno nei nostri cuori e nei nostri pensieri”. Dobrogowski ha poi chiesto rispetto e privacy per passeggeri, famiglie ed equipaggio mentre continuano le operazioni di evacuazione e assistenza sanitaria.”Abbiamo affrontato insieme questa prova in mare, ora speriamo soltanto di rivedere tutti sani e salvi a casa“, conclude il capitano.