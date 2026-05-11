Hantavirus, arrivato in Nebraska l'aereo con il passeggero americano risultato positivo

Domenica i passeggeri evacuati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus hanno iniziato a tornare a casa a bordo di aerei militari e governativi dopo che la MV Hondius ha gettato l’ancora alle Isole Canarie. Tra i 17 cittadini americani presenti sulla crociera, uno è risultato positivo al test. Nella notte è tornato negli Stati Uniti insieme a tutti gli altri suoi connazionali: l’aereo su cui hanno viaggiato è atterrato a Omaha, nel Nebraska, nelle prime ore di lunedì mattina. Al momento, fanno sapere i funzionari sanitari statunitensi, l’uomo non presenta alcun sintomo.