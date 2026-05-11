Cisgiordania, famiglia palestinese costretta a riesumare il corpo di un familiare dai coloni israeliani

Nel nord della Cisgiordania occupata una famiglia palestinese denuncia di essere stata costretta a interrompere la sepoltura di un proprio familiare dopo l’arrivo di alcuni coloni israeliani armati. Secondo il racconto dei parenti, l’ottantenne Hussein Asasa era stato sepolto venerdì in un cimitero vicino alla casa di famiglia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’esercito israeliano. Poco dopo il funerale, però, alcuni uomini provenienti dall’insediamento di Sa-Nur avrebbero ordinato di riesumare il corpo, sostenendo che il terreno appartenesse alla colonia israeliana. L’esercito israeliano conferma di essere intervenuto dopo segnalazioni di scontri, precisando di non aver mai imposto lo spostamento della salma e di aver protetto la famiglia durante il trasferimento del corpo. Non è chiaro se siano stati effettuati arresti.