Regno Unito, batosta per i Labour alle elezioni locali: avanza Reform UK di Nigel Farage

I risultati parziali delle elezioni locali in Inghilterra mostrano pesanti perdite per il Partito Laburista di governo del primo ministro Keir Starmer e guadagni per il partito di estrema destra Reform UK. Il voto è ampiamente considerato come un referendum su Starmer, la cui popolarità è crollata da quando è stato eletto meno di 2 anni fa. Nelle zone in cui i voti sono stati conteggiati durante la notte, inoltre, il partito Reform UK guidato da Nigel Farage ha conquistato centinaia di seggi nei Consigli locali delle aree operaie del nord dell’Inghilterra, come Hartlepool. Sono attesi nel corso della giornata i risultati per la maggior parte dei Consigli locali, comprese le roccaforti laburiste come Londra, e per i Parlamenti semiautonomi in Scozia e Galles.

Labour have gained no seats at all so far, and have lost 53% of their seats that have declared already.



This is a crushing defeat for Keir Starmer. — Reform UK (@reformparty_uk) May 8, 2026

Il quadro dunque si andrà aggiornando man mano che giungeranno i risultati. Una disfatta del Labour potrebbe innescare mosse da parte di parlamentari del partito insoddisfatti per estromettere il leader che li ha portati al potere nel luglio 2024. Anche se Starmer per ora dovesse ‘sopravvivere’, molti analisti dubitano che guiderà il partito alle prossime elezioni nazionali, che dovranno tenersi entro il 2029. Si prevede che anche il Partito Conservatore perderà terreno, mentre i Liberal Democratici, di centro, potranno incrementare. Farage ha affermato che i risultati segnano “un cambiamento storico nella politica britannica”.

Anche il Partito dei Verdi spera di aumentare la propria quota di voti e conquistare centinaia di seggi nei Consigli comunali dei centri urbani e delle città universitarie. I risultati riflettono una frammentazione della politica britannica dopo decenni di dominio del Partito laburista e dei Conservatori. Reform UK, che si presenta con un messaggio anti-establishment e anti-immigrazione, punta anche a ottenere risultati significativi in Scozia e Galles, sebbene i nazionalisti indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) e del Plaid Cymru abbiano maggiori probabilità di formare i governi a Edimburgo e Cardiff. La popolarità di Starmer è crollata dopo ripetuti passi falsi e inversioni di rotta su politiche come la riforma del welfare. Il suo governo ha faticato a realizzare la crescita economica promessa, a risanare i servizi pubblici e ad alleggerire il costo della vita, compiti resi più difficili dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha bloccato le spedizioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. A pesare sul primo ministro, poi, la disastrosa decisione di nominare come ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson, amico di Jeffrey Epstein macchiato da scandali.

John Curtice, professore di scienze politiche all’Università di Strathclyde, ha affermato che la Gran Bretagna sta entrando in una nuova era politica in cui “nessuno dei partiti è molto grande”. “Probabilmente nemmeno il partito Reform raggiunge il 30% dei voti, quindi questi risultati sottolineano la frammentazione della politica britannica”, ha dichiarato alla Bbc. Dei risultati elettorali deludenti potrebbero innescare una sfida da parte di un rivale di alto profilo come il ministro della Salute Wes Streeting, l’ex vice premier Angela Rayner o il sindaco di Manchester Andy Burnham. In alternativa, Starmer potrebbe subire pressioni dal partito affinché fissi un calendario per le sue dimissioni dopo una corsa alla leadership ordinata. “Non credo che Keir Starmer dovrebbe sopravvivere a questi risultati”, ha affermato il deputato laburista Jonathan Brash, che rappresenta Hartlepool in Parlamento. “Dobbiamo essere più audaci e dobbiamo andare oltre. E, francamente, abbiamo bisogno di una nuova leadership per raggiungere questo obiettivo”, ha affermato. Mentre il vice primo ministro David Lammy ha ammonito il partito a non destituire il primo ministro: “Non si cambia pilota durante il volo”, ha affermato.