Regno Unito, urne aperte per le elezioni locali: Starmer rischia

Urne aperte nel Regno Unito per le elezioni locali e regionali, che potrebbero avere un forte impatto sul primo ministro Keir Starmer. I seggi hanno aperto le porte alle 7 ora locale, le 8 in Italia, e chiuderanno alle 22 locali, le 23 in Italia. Il partito laburista di Starmer si prepara a subire perdite. In Inghilterra si vota per circa 5mila consiglieri comunali e alcuni sindaci; si vota inoltre per i Parlamenti semi-autonomi di Scozia e Galles. I risultati inizieranno ad arrivare dalla tarda serata e poi nella notte e la maggior parte sarà poi disponibile entro venerdì pomeriggio. Sebbene questo tipo di elezioni si concentri solitamente su questioni locali – come raccolta dei rifiuti, graffiti e buche – l’opposizione ha impostato questo evento come un referendum su Starmer. La sua popolarità è diminuita a causa di passi falsi, in particolare nel caso Mandelson, e difficoltà economiche. Gli analisti suggeriscono che il Labour potrebbe perdere molti seggi, mentre Reform UK di Nigel Farage e il Partito dei Verdi dovrebbero guadagnare terreno. Un risultato negativo potrebbe portare a sfide alla leadership per Starmer. Una sconfitta schiacciante potrebbe spingere alcuni deputati laburisti a cercare di estromettere un leader che li ha portati al potere meno di due anni fa. Anche se Starmer dovesse sopravvivere per ora, molti analisti dubitano che guiderà il partito alle prossime elezioni nazionali, che dovranno tenersi entro il 2029.

Attesa la crescita di Reform Uk di Farage e dei Verdi

È atteso che il grande vincitore sia il partito di estrema destra Reform UK, guidato da Nigel Farage, che punta alle roccaforti della classe operaia e dell’ex Labour nel nord dell’Inghilterra e nei dintorni di Londra con il suo messaggio anti-establishment e anti-immigrazione. Anche il Partito dei Verdi dovrebbe guadagnare centinaia di seggi nei consigli comunali dei centri urbani e delle città universitarie. Le elezioni locali potrebbero vedere “il crollo totale del tradizionale sistema bipartitico” dominato per decenni dai partiti laburista e conservatore, spiega Luke Tryl, dell’istituto di sondaggi More in Common. Anche il principale partito di opposizione, il Partito Conservatore, dovrebbe perdere terreno, mentre i Liberal Democratici di centro registreranno alcuni guadagni. Starmer non ha nemmeno menzionato i conservatori nel suo messaggio finale pre-elettorale, inquadrando la scelta come una scelta tra “il progresso e un futuro migliore” sotto il Labour e “la rabbia e la divisione offerte da Reform o le vuote promesse dei Verdi”. Alla vigilia delle elezioni, Farage ha dichiarato che un risultato forte per Reform UK significherebbe che Starmer sarebbe “fuori gioco entro la metà dell’estate”. Reform punta anche a risultati significativi in Scozia e Galles, anche se i nazionalisti indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) e del Plaid Cymru dovrebbero formare i governi a Edimburgo e Cardiff. “Il Labour perderà contro Reform in alcuni luoghi, contro i Verdi in altri, e qua e là perderà uno o due seggi anche a favore dei Liberal Democratici e dei Conservatori”, ha spiegato Tony Travers, professore di scienze politiche alla London School of Economics. “Stanno combattendo su quattro fronti in Inghilterra, cinque in Galles e in Scozia”, ha sintetizzato.

Starmer in difficoltà per l’economia e lo scandalo Mandelson

La popolarità di Starmer è crollata dopo ripetuti passi falsi da quando è diventato primo ministro nel luglio 2024. Il suo governo ha faticato a realizzare la crescita economica promessa, a risanare i servizi pubblici e ad alleggerire il costo della vita, compiti resi più difficili dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha bloccato le spedizioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Il primo ministro è stato ulteriormente danneggiato dalla decisione di nominare Peter Mandelson, amico di Jeffrey Epstein macchiato da scandali, come ambasciatore britannico a Washington. Il Labour deve difendere circa 2.500 seggi nei Consigli locali inglesi e i membri del partito temono che molti possano andare persi. Una sconfitta elettorale potrebbe innescare una sfida immediata alla leadership o pressioni interne al partito affinché Starmer si dimetta. Ha già superato una crisi a febbraio, quando alcuni parlamentari laburisti, tra cui il leader del partito in Scozia, lo avevano esortato a dimettersi a causa della nomina di Mandelson.