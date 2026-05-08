Marco Rubio e le origini piemontesi, l’albero genealogico consegnato durante l’incontro con Tajani

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ricevuto alla Farnesina un albero genealogico che ricostruisce le sue origini piemontesi durante l’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “È un momento speciale ricevere queste informazioni, un’esperienza incredibile e un motivo in più per tornare presto, visitare la Regione e riconnetterci al passato”, ha dichiarato Rubio, sottolineando il valore simbolico della scoperta delle sue radici italiane. Nel corso della visita, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra hanno consegnato al segretario di Stato i documenti che attestano la sua ascendenza piemontese. “È per me un grande onore, una ragione in più per essere tornato”, ha aggiunto Rubio, che ha poi scherzato: “Il mio abbonamento a Babel è scaduto, ma la prossima volta che tornerò in Italia parlerò in italiano”. Il Segretario di Stato ha inoltre evidenziato come la riscoperta delle proprie origini possa rappresentare uno stimolo per rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti, auspicando una cooperazione sempre più stretta in futuro.