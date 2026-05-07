Iran, Teheran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa – La diretta

L’Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la sua risposta alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. È quanto riporta la Cnn sul suo sito, citando una fonte regionale. In precedenza, il presidente Donald Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano avuto “colloqui molto positivi” con l’Iran nelle ultime 24 ore. Donald Trump ribadisce che gli iraniani “vogliono fare un accordo”, ma “non possono avere un’arma nucleare”. I leader iraniani, ha detto il presidente parlando mercoledì sera nello Studio Ovale, “sono morti” e “credo che abbiamo vinto”.
L’Iran offre assistenza alle navi nello Stretto di Hormuz. Lo scrive l’agenzia di stampa iraniana Mehr, riportando che l’Organizzazione Portuale e Marittima dell’Iran (PMO) ha emesso un avviso formale rivolto a tutti i comandanti delle navi nello Stretto di Hormuz e nelle acque circostanti. Secondo Mehr, l’organizzazione offre generi alimentari, carburante, assistenza medica e servizi di riparazione limitati e autorizzati.
La Casa Bianca si attenda una risposta iraniana al memorandum di intesa sll’accordo per porre fine alla guerra nelle prossime 24-48 ore. Lo riferisce Axios, citando funzionari dell’amministrazione Usa. “Non siamo lontani, ma non c’è ancora un accordo”, ha riferito una delle fonti. Inoltre, scrive Axios, la Casa Bianca auspica una svolta diplomatica entro la conclusione del viaggio di Trump in Cina, prevista per venerdì prossimo. Se entro quella data non sarà stato raggiunto alcun accordo, riferiscono le fonti, il presidente potrebbe prendere nuovamente in considerazione l’ipotesi di ordinare un’azione militare. Il memorandum d’intesa di una pagina, articolato in 14 punti, è oggetto di negoziato tra gli inviati di Trump — Steve Witkoff e Jared Kushner — e diversi funzionari iraniani, sia in via diretta che tramite mediatori. Funzionari statunitensi hanno spiegato che lo scambio di comunicazioni con l’Iran procede a rilento poiché ogni messaggio deve essere trasmesso al Leader Supremo Mojtaba Khamenei — il quale, per ragioni di sicurezza, vive in clandestinità — e da questi nuovamente inviato ai negoziatori.
‘Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la sua risposta alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. È quanto riporta la Cnn sul suo sito, citando una fonte regionale. In precedenza, il presidente Donald Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano avuto “colloqui molto positivi” con l’Iran nelle ultime 24 ore.