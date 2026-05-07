Iran, Teheran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa – La diretta

L’Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la sua risposta alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. È quanto riporta la Cnn sul suo sito, citando una fonte regionale. In precedenza, il presidente Donald Trump aveva affermato che gli Stati Uniti avevano avuto “colloqui molto positivi” con l’Iran nelle ultime 24 ore. Donald Trump ribadisce che gli iraniani “vogliono fare un accordo”, ma “non possono avere un’arma nucleare”. I leader iraniani, ha detto il presidente parlando mercoledì sera nello Studio Ovale, “sono morti” e “credo che abbiamo vinto”.

Guerra in Iran – La diretta di oggi giovedì 7 maggio L’Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la sua risposta alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. È quanto riporta la Cnn Inizio diretta: 07/05/26 07:50 Fine diretta: 07/05/26 23:59