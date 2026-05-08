Hantavirus, la Spagna segnala un sospetto caso ad Alicante

A poche ore dalla conferma della negatività di un’assistente di volo della compagnia olandese KLM ai test sul possibile contagio da Hantavirus, in Spagna il Segretario di Stato per la Salute, Javier Padilla, ha segnalato un caso sospetto ad Alicante. Lo riporta El Pais, spiegando anche che il sospetto riguarda un passeggero che si trovava sullo stesso volo del paziente deceduto a Johannesburg dopo aver contratto il virus a bordo della nave da crociera MV Hondius. Inoltre, un’altra persona che ha viaggiato sullo stesso volo – precisa ancora il quotidiano spagnolo – ha trascorso una settimana a Barcellona ed è poi rientrata in Sudafrica. Non è noto se abbia manifestato sintomi.

Padilla ha anche confermato che nessuno dei 14 passeggeri spagnoli a bordo della nave da crociera si è opposto alla quarantena volontaria, volta a minimizzare il rischio di diffusione del focolaio che ha già causato la morte di tre passeggeri. Secondo Padilla, la delegazione del Ministero si recherà domani a Tenerife, dove la nave da crociera dovrebbe attraccare domenica. I passeggeri sbarcheranno via mare e i cittadini spagnoli saranno trasferiti a Madrid con un aereo militare. La Spagna sta coordinando con 22 Paesi il rimpatrio dei restanti passeggeri, oltre cento in totale. Al momento, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si registrano cinque casi confermati di infezione e tre casi sospetti.

Il bilancio delle vittime sulla nave e altri casi sospetti

Al momento sono tre le vittime decedute a bordo della crociera MV Hondius. Nel frattempo, le autorità sanitarie britanniche hanno reso noto che un terzo cittadino del Regno Unito è sospettato di aver contratto l’Hantavirus. La UK Health Security Agency ha riferito che il caso sospetto si trova a Tristan da Cunha, remoto territorio britannico d’oltremare nell’Atlantico meridionale dove la nave da crociera coinvolta aveva fatto scalo ad aprile. Altri due cittadini britannici presenti sulla nave sono già risultati positivi al virus: uno è ricoverato nei Paesi Bassi un altro in Sudafrica.