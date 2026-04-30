Ucraina, raid russo su Odessa: almeno 20 feriti

Un attacco russo avvenuto la notte scorsa contro la città di Odessa ha causato il ferimento di 20 persone, danneggiando decine di abitazioni, un asilo, un hotel, un parcheggio e alcuni veicoli parcheggiati in strada. Il raid ha provocato un vasto incendio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo l’aeronautica militare ucraina, la Russia avrebbe lanciato un missile balistico e 206 droni contro il Paese a partire dalle 18 di mercoledì; 172 velivoli sarebbero stati abbattuti o neutralizzati.