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giovedì 30 aprile 2026

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Ucraina, raid russo su Odessa: almeno 20 feriti

LaPresse
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Un attacco russo avvenuto la notte scorsa contro la città di Odessa ha causato il ferimento di 20 persone, danneggiando decine di abitazioni, un asilo, un hotel, un parcheggio e alcuni veicoli parcheggiati in strada. Il raid ha provocato un vasto incendio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo l’aeronautica militare ucraina, la Russia avrebbe lanciato un missile balistico e 206 droni contro il Paese a partire dalle 18 di mercoledì; 172 velivoli sarebbero stati abbattuti o neutralizzati.