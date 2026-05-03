Iran, Trump: “Esaminerò la nuova proposta, ma non penso sia accettabile” – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra, ma ha anche espresso scetticismo sulla possibilità che porti a un accordo. “Ve ne parlerò più tardi”, ha detto prima di salire a bordo dell’Air Force One. Poco dopo aver parlato con i giornalisti, Trump ha pubblicato un post sui social media riguardo alla nuova proposta, affermando di “non riuscire a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all’umanità e al mondo negli ultimi 47 anni”.
Due testate giornalistiche semi-ufficiali iraniane, Tasnim e Fars, ritenute vicine alle Guardie Rivoluzionarie iraniane, hanno riferito che l’Iran ha inviato una proposta in 14 punti tramite il Pakistan in risposta a una proposta statunitense in nove punti. Il Pakistan ha già ospitato precedenti negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump ha respinto una precedente proposta iraniana questa settimana.
Secondo quanto riporta Axios, Trump ha dichiarato che nuovi attacchi sono possibili se l’Iran “si comporta male”.