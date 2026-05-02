Iran, Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento”. Teheran: “Probabile la ripresa del conflitto” – La diretta

Donald Trump tuona contro l’Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran. Il capo della Casa Bianca ha infatti affermato di considerare “tradimento” che si dica che Washington non sta “vincendo” la guerra. In un discorso al Forum Club di Palm Beaches, il tycoon ha ribadito che l’Iran non avrà mai l’arma nucleare e non ha risparmiato nemmeno una battuta minacciosa contro Cuba: “Al ritorno da Teheran, la portaerei USS Abraham Lincoln potrebbe avvicinarsi” alle loro coste, ha detto Trump.
Una fonte diplomatica americana ha riferito al giornale libanese Al Mayadeen che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta cercando di organizzare un incontro tra il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. Secondo la fonte la data individuata sarebbe quella dell’11 maggio. La stessa fonte ha aggiunto che l’ambasciata statunitense in Libano sta esercitando una pressione “considerevole” per garantire che l’incontro abbia luogo.
Le Forze di Difesa Israeliane hanno emesso avvisi di evacuazione per nove villaggi nel Libano meridionale in vista di raid aerei contro Hezbollah. Si tratta della località di Jibshit, Habboush, Ebba, Doueir, Harouf, Deir ez-Zahrani, Kfar Jouz, Aadshit al-Shaqif e Qaaqaait al-Jisr. “Le attività di Hezbollah stanno costringendo le Forze di Difesa Israeliane ad agire. Non abbiamo intenzione di farvi del male”, ha affermato il colonnello Avichay Adraee, portavoce dell’esercito.
Le Forze di Difesa Israeliane affermano di aver ucciso ieri alcuni militanti di Hezbollah identificati vicino alle truppe nel sud del Libano, e di aver inoltre colpito e distrutto circa 50 siti di Hezbollah. Secondo l’Idf gli obiettivi includevano centri di comando dove operavano membri del gruppo terroristico e altri edifici utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi.
eheran ha giustiziato due uomini accusati di spionaggio per conto di Israele. Lo riportano i media iraniani. Secondo quanto riportato da Iran International, media con sede a Londra, i due condannati Yaghoub Karimpour e Nasser Bakarzadeh, sarebbero stati impiccati. Karimpour avrebbe passato informazioni sensibili a un ufficiale del Mossad, mentre Bakarzadeh è accusato di aver raccolto dettagli su siti chiave, compreso l’impianto nucleare di Natanz.
l presidente Donald Trump, parlando durante un evento a Palm Beach in Florida, ha affermato che gli Stati Uniti sono “un po’ come i pirati” descrivendo un recente episodio in cui la Marina ha aperto il fuoco e sequestrato una nave mercantile iraniana. Il riferimento è all’intercettazione, avvenuta il mese scorso, da parte della USS Spruance, della ‘Touska’, nave battente bandiera di Teheran, mentre si dirigeva verso un porto iraniano in violazione del blocco navale imposto dagli Usa.
Parlando durante un evento a Palm Beach in Florida il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero “stare meglio” se i funzionari non raggiungessero un accordo con l’Iran, dato che i negoziati sembrano nuovamente in una fase di stallo. “forse è meglio non concludere affatto un accordo. Volete sapere la verità? Perché non possiamo permettere che questa situazione si trascini”, ha detto Trump. “Va avanti da troppo tempo”.
La ripresa del conflitto fra Iran e Stati Uniti è “probabile” in quanto gli Usa “non stanno rispettando alcuna promessa o accordo”. Lo ha affermato il generale Mohammed Jafar Asadi, vice comandante di Khatam al-Anbiya, il comando congiunto delle forze armate di Teheran. “Le forze armate sono pienamente preparate ad affrontare qualsiasi nuova avventura e follia americana”, ha aggiunto secondo quanto riporta l’agenzia Fars. Quanto alle parole che giungono da Washington “sono destinate ai media, in primo luogo per impedire il crollo dei prezzi del petrolio e in secondo luogo per uscire dalla situazione difficile che essi stessi hanno creato”, ha dichiarato ancora Asadi.
Avviso di evacuazione da parte dell’Idf per i residenti di alcune città del Libano. Lo scrive su X il portavoce dell’esercito israeliano in lingua araba, il colonnello Avichay Adraee. “Avviso urgente ai residenti del Libano situati nei seguenti villaggi e città – scrive Adraee -: Qaaqaiya al-Jisr, Adshit al-Shaqif, Jibshit, Aabba, Kafrjoz, Harouf, Al-Duwayr, Dayr al-Zahrani, Haboush. Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte del partito terrorista Hezbollah, l’Esercito di Difesa è costretto ad agire con forza contro di esso. L’Esercito di Difesa non intende farvi del male. Per garantire la vostra sicurezza, dovete evacuare immediatamente le vostre case e stare lontani dai villaggi e dalle città per una distanza non inferiore a 1000 metri fino ad aree aperte. Chiunque sia presente vicino agli elementi di Hezbollah, alle loro strutture e ai loro mezzi di combattimento espone la propria vita al pericolo”.
Il presidente Usa Donald Trump ha affermato di considerare “tradimento” che si dica che gli Stati Uniti non stanno “vincendo” la guerra con l’Iran, nonostante avessero già avvisato il Congresso che le ostilità erano “terminate”. Trump ha parlato venerdì sera davanti al Forum Club di Palm Beaches.