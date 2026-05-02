Iran, Trump: “Dire che non stiamo vincendo è tradimento”. Teheran: “Probabile la ripresa del conflitto” – La diretta

Donald Trump tuona contro l’Iran e soprattutto contro coloro che sottolineano le difficoltò che gli Stati Uniti stanno affrontando con Teheran. Il capo della Casa Bianca ha infatti affermato di considerare “tradimento” che si dica che Washington non sta “vincendo” la guerra. In un discorso al Forum Club di Palm Beaches, il tycoon ha ribadito che l’Iran non avrà mai l’arma nucleare e non ha risparmiato nemmeno una battuta minacciosa contro Cuba: “Al ritorno da Teheran, la portaerei USS Abraham Lincoln potrebbe avvicinarsi” alle loro coste, ha detto Trump.

Guerra in Iran – Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 02/05/26 08:00 Fine diretta: 02/05/26 23:00