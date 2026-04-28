Re Carlo III da Trump alla Casa Bianca, onori militari e l’incontro nello Studio ovale. Poi il discorso al Congresso

Re Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Ad attenderli, il presidente Trump e la first lady Melania. Per la coppia reale una ricca e complessa cerimonia di benvenuto con tanto di onori militari di ogni componente delle forze armate statunitensi e 21 salve di cannone. La cerimonia, conclusasi poi con il sorvolo di quattro caccia F-35, ha avuto inizio con lieve ritardo, probabilmente per consentire che la pioggia leggera che stava cadendo su Washington si interrompesse, come previsto dai bollettini meteo. Dopo la cerimonia di benvenuto Donald Trump e re Carlo si incontreranno nello Studio Ovale: un faccia a faccia a porte chiuse.

Il presidente Donald Trump, a sinistra, e re Carlo III, a destra, lasciano la cerimonia di benvenuto sul Prato Sud della Casa Bianca, martedì 28 aprile 2026, a Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Oggi il discorso di Re Carlo III al Congresso

Sempre oggi è in programma, alle 21 ora italiana il discorso del sovrano davanti a una sessione congiunta del Congresso, divenendo il secondo monarca britannico a ricevere questo onore, dopo il discorso di sua madre, la regina Elisabetta II, nel 1991.

Nel suo discorso al Congresso degli Stati Uniti re Carlo affermerà che Usa e Regno Unito “hanno sempre trovato il modo di collaborare”, secondo quanto anticipa la BBC. Nel suo discorso – viene spiegato – Carlo dovrebbe anche affermare che, in tempi di grandi sfide internazionali, è più che mai necessario restare uniti per difendere i valori democratici. Infine il sovrano del Regno Unito solleverà il tema della “riconciliazione e del rinnovamento” del partenariato tra Stati Uniti e Regno Unito, promuovendo “i valori condivisi di tolleranza, libertà e uguaglianza”.

Trump scherza: “Mia madre aveva una cotta per Carlo”

Un Donald Trump in evidente buon umore si è concesso una serie di battute nel suo intervento davanti ai reali britannici. “Che bella giornata britannica!”, ha affermato il presidente Usa, tra le risate dei presenti alla Casa Bianca, iniziando il suo discorso. Il cielo di Washington è da ore coperto di nubi, con occasionali piogge.

“Mia madre aveva una cotta per Carlo”, ha detto ancora il presidente, ricordando sua madre, Mary McLeaod, nata a Stornoway, in Scozia, prima di emigrare negli Stati Uniti. “Ogni volta che la Regina prendeva parte a una cerimonia, mia madre restava incollata alla televisione e diceva: “«”Guarda, Donald, guarda quanto è bello”, ha raccontato Trump. “Amava davvero quella famiglia, ma ricordo anche che diceva, molto chiaramente: ‘Carlo… è così carino’. Mia madre aveva una cotta per Carlo. Ci credete?”, ha detto il presidente suscitando le risate degli ospiti reali e della platea. “Nei secoli trascorsi dalla nostra indipendenza, gli americani non hanno avuto amici più stretti dei britannici”. E’ un passaggio del discorso di Donald Trump nel corso della cerimonia di benvenuto per re Carlo e la regina Camila in corso alla Casa Bianca. “E’ un grandissimo onore avere qui i reali”, ha affermato il presidente.

Trump rende omaggio a Elisabetta II: “Sua mancanza si fa sentire”

Nel suo discorso, Donald Trump ha anche reso omaggio alla regina Elisabetta II, madre di Carlo, facendo riferimento a un albero che ella piantò alla Casa Bianca nel 1991. “La regina Elisabetta II, una donna davvero, davvero speciale, la cui mancanza si fa sentire profondamente su entrambe le sponde di quel possente Atlantico, piantò molto tempo fa un giovane albero. Era un albero giovanissimo e bellissimo, e guardatelo ora”, ha detto il presidente.