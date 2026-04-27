Ucraina, attacco della Russia su Odessa. Zelensky presenta estensione della legge marziale

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha presentato alla Verkhovna Rada, ovvero il parlamento ucraino, un progetto di legge sull’estensione della mobilitazione e della legge marziale. Si tratta di due progetti di legge, il 15197 e il 15198, che dovrebbero approvare i relativi decreti del capo dello Stato. Dopo l’approvazione dei disegni di legge da parte della Verkhovna Rada e la loro firma da parte del presidente, la mobilitazione e la legge marziale saranno prorogate di 90 giorni, ovvero fino al 2 agosto. Lo riporta Rbc Ucraina.

Attacco russo con droni a Odessa, 14 feriti tra cui due bambini

Le autorità ucraine hanno reso noto che un attacco con droni russi sulla città meridionale di Odessa ha ferito 14 persone, tra cui due bambini. I droni hanno colpito quartieri residenziali e infrastrutture civili ha dichiarato il capo dell’amministrazione cittadina, Serhii Lysak. Cinque dei feriti, per lo più con lesioni da schegge, sono stati ricoverati in ospedale, secondo il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleh Kiper.

Cremlino: “Risponderemo a tentativi di attacco da parte di Kiev”

Gli agenti dell’Fsb hanno sventato un attacco con droni contro un impianto petrolifero a Komi in Russia. Due persone sono state uccise. Lo riporta la Tass citando il Centro relazioni pubbliche dell’Fsb. Secondo quanto riferito “l’atto di sabotaggio” era stato “pianificato da due cittadini russi su ordine dei servizi segreti ucraini”. Le “istruzioni” erano quelle di “far saltare in aria uno degli impianti petroliferi della regione”. L’Fsb ha spiegato che quando ha tentato di arrestare gli individui “hanno opposto resistenza armata e sono stati eliminati dal fuoco di risposta durante la sparatoria. Nessun membro delle forze di sicurezza o civile è rimasto ferito” L’esercito russo sta valutando le misure da adottare in risposta ai tentativi di attacco da parte di Kiev. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti. “Questa è prerogativa dei nostri servizi speciali, principalmente delle forze armate. Sono loro che individuano la fonte della minaccia, ne definiscono l’estensione geografica e stabiliscono le misure da adottare al riguardo”, ha spiegato.

Russia: “Dipendente centrale Zaporizhzhia ucciso in attacco ucraino”

Un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina ma occupata dai russi, è stato attaccato da un drone ucraino, secondo quanto riportato dal servizio stampa del sito. “A seguito di un attacco di un drone delle Forze Armate ucraine sul territorio di un’officina di trasporti, l’autista è rimasto ucciso”, fa sapere la direzione della centrale, come riporta Ria Novosti. “Qualsiasi attacco rappresenta una minaccia non solo per le persone, ma anche per la sicurezza in generale”, aggiunge lo staff della centrale. La direttrice della comunicazione Evgeniya Yashina ha precisato che il luogo dell’impatto si trova in una zona industriale al di fuori del sito dell’impianto.