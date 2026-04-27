La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 aprile al 1 maggio 2026

Ultima settimana del mese a La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda tutti i giorni su Rai 1, da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio 2026, dalle ore 14.00 alle 16.00.

Sull’iconico divano arancione si parlerà di amore e relazioni con ospiti Barbara Bouchet e l’attore Manuel Casella, ex di Amanda Lear, tra storie personali e rivelazioni sentimentali.

Puntata speciale con gli ‘highlights’ della stagione

Spazio poi alla bellezza e alla chirurgia estetica, con il professor Pietro Lorenzetti, Laura Freddi e Clizia Incorvaia, per un confronto tra esperienze, consapevolezza e nuove tendenze legate al benessere e alla cura di sé.

Per la rubrica dedicata all’alimentazione vedrà protagonisti il professor Giorgio Calabrese, Guillermo Mariotto e Jasmine Carrisi, per consigli nutrizionali, stili di vita e curiosità legate al rapporto tra cibo, salute e immagine.

Non mancherà uno spazio dedicato all’attualità con un approfondimento sulle truffe, con ospiti e testimonianze, per fare chiarezza su un fenomeno sempre più diffuso e offrire strumenti utili ai telespettatori.

A chiudere la settimana, una puntata speciale con i momenti più memorabili della trasmissione: un racconto corale che ripercorre le emozioni, le storie e gli incontri che hanno segnato questa stagione del programma.